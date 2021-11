Gran Turismo 7 PS5, PS4 auront plus de pièces de réglage que les entrées précédentes

Banggood X7 V3000 PLUS 8GB 10000 jeux Support de console de jeu portable PS1 NES SFC CPS NEOGEO Jeux 5.1 pouces écran 128 bits av

Caractéristiques: Plus de 10000 jeux intégrés, vous pouvez jouer quand et où vous le souhaitez.Une grande variété de formats pris en charge pour la musique, les photos et les vidéos.Streaming de musique stéréo, écran large couleur haute vitesse TFT net.Fonction de réglage : prise en charge du réglage et de la lecture de diverses fonctions et propriétés.Combinez les jeux, le visionnage de films, lécoute de musique stéréo, laffichage de photos numériques, la prise de photos et lenregistrement vidéo.Stockez des photos numériques, de la musique, des vidéos et des films et partagez-les avec vos amis et votre famille.Mémoire intégrée de 8 Go, prise en charge de 8 simulateurs, prise en charge des jeux 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits et 128 bits.Format de téléchargement : ZIP GBA NES BIN GBC GB ArcadeMéthode de téléchargement : connectez-vous à un ordinateur pour téléchargerApparence exquise: plastique de haute qualité sur coque de surface dhuile UVAppareil photo: prend en charge la photo et la vidéo, vous pouvez jouer à plusieurs jeux WSortie TV: prend en charge la sortie TV, peut se connecter au téléviseur pour jouer à des jeux et regarder des filmsÉcran couleur vraie : écran 5,1 pouces HD (avec objectif)Lecture vidéo: aucune conversion requise, prend en charge la lecture au format complet tel que RM / RM / VB / AV / I / FL / VMulti-tâches : mode tâche multi-thread, lecture de livres électroniques tout en écoutant de la musiqueLecture de musique: prise en charge de MP3 / WM / A /