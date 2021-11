Gran Turismo 7 PS5, fuite dans les coulisses de la PS4 en ligne

Quelques autres vidéos des coulisses de Gran Turismo 7 ont fuité en ligne, comme repéré et re-téléchargé par GT Planet. Les deux clips – qui font partie d’une série en cours diffusée sur les réseaux sociaux de Sony depuis un certain temps maintenant – se concentrent sur la personnalisation et les pistes.

En termes de réglage, le créateur de la série Kazunori Yamauchi taquine que le nouveau titre aura plus de modifications que n’importe quel jeu Gran Turismo passé, ce qui est excitant. Il n’y a pas de liste complète des circuits dans la vidéo Tracks, bien que nous sachions que certains présenteront des changements de temps et d’éclairage.

Attendez-vous à ce que ces deux clips soient officiellement publiés cette semaine, mais si vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps, vous pouvez être informé sur cette page.