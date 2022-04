Grammys Awards : les plus jeunes artistes ayant reçu une statuette

À partir de 1959, l’Académie nationale des arts et des sciences de l’enregistrement a publié le Grammy Awards récompenser l’œuvre musicale du meilleur artiste de l’année. Désormais, il sera présent le dimanche 3 avril prochain au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas à 19 heures après deux ans de pandémie.

Cependant, nous passerons en revue tous les jeunes artistes qui ont foulé le tapis rouge et remporté la statuette tout au long de l’histoire des prix.

Margaret Lean Rimes

Margaret Leann Rimes est une artiste du genre country qui a eu son premier Grammy après ses débuts dans l’industrie de la musique. En 1997, il remporte une statuette avec l’album Blue alors qu’il n’a que 14 ans. Le chanteur a été nominé pour l’artiste de révélation de l’année.

Margaret Lean Rimes. Source : (Getty images)

Sœurs Peasall

En 2001, les sœurs Peasell ont remporté leur premier Grammy du meilleur album de l’année pour leur apparition sur la bande originale de O Brother, Where Art Tou. Le troisième des filles avait 8 ans; Hannah Peasall, qui avait 11 ans et Sarah Peasall, qui avait 14 ans lorsqu’elles ont reçu le prix.

De cette génération, elle est l’une des plus jeunes filles à remporter un prix.

Sœurs Peasall. Source : (Getty images)

Christina Aguilera

La reine de la pop est une autre des chanteuses incontournables de la liste. La jeune chanteuse de R&B a innové avec son deuxième album de 1998, « L’enfant est à moi ». Le single à succès, un duo avec Brandy, 20 ans, a passé 13 semaines au sommet du Billboard Hot 100 au cours de l’été 1998, devenant finalement la chanson la plus vendue de l’année aux États-Unis.

Christina Aguilera. Source : (Getty images)

Pierre Josh

L’auteure-compositrice-interprète soul anglaise a été l’une des plus jeunes interprètes à remporter un Grammy avec sa version de « Family Affair », une chanson enregistrée à l’origine par Sly et The Family Stone. Stone s’est associé à John Legend et Von Hunt pour une nouvelle version du morceau pour Different People, a Sly & la Pierre Familiale. La collaboration a reçu le Grammy de la meilleure performance R&B par un duo en 2007.

Josh Pierre. Source : (Getty images)

Beyoncé, Michelle Williams

Avec leurs 19 ans, le groupe a été dans plusieurs nominations en 2000, mais n’a obtenu aucun prix jusqu’à l’année suivante. En 2001, ils ont remporté un Grammy Award de la meilleure chanson R&B et de la meilleure performance R&B d’un duo ou d’un groupe avec voix pour l’une de leurs chansons désormais emblématiques, « Say My Name ». À l’époque, Beyoncé et Michelle n’avaient que 19 ans et Kelly avait 20 ans.

Beyoncé, Michelle Williams. Source : (Getty images)

Rihanna

La chanteuse « Only Girl » a remporté son premier Grammy en 2008 pour sa chanson « Umbrella ». La chanson était son troisième succès sur l’album, « Bonne fille qui a mal tourné », et en tête des charts dans 13 pays. Cette même année, il a obtenu deux des quatre nominations au total qui comprenaient des hochements de tête pour les chansons « N’arrêtez pas la musique » et « Je déteste que je t’aime »‘ aussi.

Rihanna. Source : (Getty images)

De quand date la première cérémonie des Grammy Awards ?

La première cérémonie des Grammy Awards a eu lieu le 4 mai 1959 pour honorer et respecter les réalisations musicales des interprètes de l’année 1958.

Dans le domaine musical, ils représentent l’un des quatre galas annuels célébrés aux États-Unis (les trois autres sont les actes de livraison des American Music Awards, des Billboard Music Awards et de l’inclusion au Rock Hall of Fame). Pourtant, les Grammy Awards, qui sont décernés en février, sont les seuls qui constituent une récompense, dans le monde de la musique, équivalente aux Oscars au cinéma.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂