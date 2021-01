Grammys 2021 reportés en raison de l’avancée de la pandémie

Une fois de plus, la pandémie est directement intervenue dans la réalisation d’un événement majeur dans l’industrie du divertissement. Cette fois, c’est la cérémonie de remise des prix Grammy, qui devaient avoir lieu le 31 janvier.

L’événement qui aura lieu dans la ville de Los Angeles, Californie Elle a conduit les organisateurs à passer sa date d’achèvement au 21 mars car les conditions sanitaires face à la pandémie de coronavirus ne semblent montrer aucune amélioration.

Si la cérémonie s’était déroulée comme prévu, elle se serait déroulée dans un espace sans public, dans lequel seuls les présentateurs et artistes invités à se produire lors de la présentation auraient été autorisés. Les nominés n’auraient pas été présents et les gagnants auraient reçu leur prix virtuellement via des vidéos préenregistrées.

Tandis que le Académie d’enregistrement aurait annoncé à plusieurs reprises que le Staples Center ce serait le lieu où aurait lieu la cérémonie, Harvey Mason Jr., chef par intérim de l’organisation, a récemment déclaré qu’elle serait menée « dans et autour de la partie inférieure de Les anges».

Parmi les nominés pour l’édition 2021 de ce prix, Beyoncé il se serait positionné avec neuf nominations comme l’artiste considéré dans le plus grand nombre de catégories, suivi de Dual Lipa, Taylor Swift et Roddy Ricch, qui ont six nominations.

Actuellement, Californie connaît une poussée majeure de contagion, présentant des hôpitaux du comté de Los Angeles avec un grand nombre de patients au point de capacités de soins médicaux écrasantes. Le 4 janvier, il aurait battu un record en déposant 74 000 nouveaux dossiers dans tout l’État.