Grammy Awards 2022 : quels artistes donneront leur show live

Les Grammy Awards sont l’un des plus attendus par les artistes car les meilleurs chanteurs sont récompensés.

Grammy Awards 2022

Les Grammy Awards C’est l’un des événements musicaux les plus attendus car les artistes du moment se rencontrent et des prix sont décernés dans différentes catégories. Cette année 2022, l’événement n°64 aura lieu le 3 avril à Las Vegas après avoir été suspendu en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 plus tôt dans l’année.

Maintenant, les artistes qui chanteront ce jour-là ont été confirmés. Grâce aux réseaux sociaux, il a été signalé qu’il y aura 7 chanteurs, tous de genres et de styles différents. De Spoiler, nous vous disons qui sera présent.

Quels artistes chanteront aux Grammy Awards 2022 ?

Billie Elish

Brandy Carlile

Frères Osborne

BTS Lil Nas X

Jack Harlow

Olivia Rodrigue

Comment regarder les Grammy Awards 2022 en direct ?

Pour voir la retransmission en direct de la cérémonie et voir la présentation des différents artistes, on peut la voir en Amérique Latine à travers les écrans de la TNT. Aux États-Unis, il peut être apprécié sur le réseau CBS et en streaming par Paramount+.

