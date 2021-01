Grammy 2021: Voici la liste complète des nominés | 45S

Ce 31 janvier aura lieu la cérémonie des Grammy Awards, que beaucoup considèrent comme l’équivalent des Oscars mais dans le monde musical (avec le bon ou le mauvais que cela signifie).

Comme toutes les années, la liste des nominés pour un prix aussi prestigieux est maintenant disponible. Celle qui mène le classement des nominations est Beyonce avec 9. Elle est suivie par Dua Lipa, Taylor Switf et Roddy Rich avec respectivement 6 chacun.

Dans la catégorie « Meilleur album alternatif » se trouvent Tame Impala, Brittany Howard, Fiona Apple, Beck et Phoebe Bridgers. En revanche, dans la catégorie « Album Latin Rock », on trouve Fito Páez, Cultura Profética, Lidio Pimienta, Cami et Bajofondo.

Sans plus tarder, nous vous laissons la liste des nominés.

Liste complète des nominés aux Grammy Awards 2021

ALBUM DE L’ANNÉE

Chilombo – Jhené Aiko

Black Pumas Deluxe Edition – Black Pumas

Vie quotidienne – Coldplay

· Djesse Vol.3 – Jacob Collier

· Women In Music Pt. III – Haim

Nostalgie du futur – Dua Lipa

Le saignement d’Hollywood – Post Malone

Folklore – Taylor Swift

CHANSON DE L’ANNÉE

Parade noire – Beyoncé

La Boîte – Roddy Ricch

Cardigan – Taylor Swift

Cercles – Post Malone

Ne commencez pas maintenant – Dua Lipa

Je ne peux pas respirer – ELLE

Si le monde se terminait – JP Saxe avec Julia Michaels

RECORD DE L’ANNÉE

Parade noire – Beyoncé

Couleurs – Pumas noires

Rockstar – DaBaby avec Roddy Ricch

Dis donc – Doja Cat

Tout ce que je voulais – Billie Eilish

Ne commencez pas maintenant – Dua Lipa

Cercles – Post Malone

Savage – Megan Thee Stallion avec Beyoncé

MEILLEUR ARTISTE DE LA RÉVÉLATION

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Fumée

Chat Doja

Kaytranada

Megan Thee étalon

MEILLEURE CHANSON SOLO POP

Justin Bieber – Délicieux

Doja Cat – Dis-le

Billie Eilish – Tout ce que je voulais

Dua Lipa – Ne commencez pas maintenant

Harry Styles – Sucre de pastèque

Taylor Swift – Cardigan

MEILLEURE CHANSON POP DUO / BAND

J.Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy – Un jour un jour

Justin Bieber feat. Quavo – Intentions

BTS – Dynamite

· Lady Gaga feat. Ariana Grande – Pluie sur moi

Taylor Swift feat. Bon Iver – Exil

MEILLEUR DANSE / ALBUM ÉLECTRONIQUE

Coup I – Arche

Planète folle – Baauer

Énergie – Divulgation

Bubba – Kaytranada

Bonne foi – Madeon

MEILLEUR ALBUM POP

Justin Bieber – Changements

Lady Gaga – Chromatica

Dua Lipa – Nostalgie du futur

Harry Styles – Ligne fine

Taylor Swift – Folklore

MEILLEUR ALBUM DE ROCK

Fontaines DC – La mort d’un héros

Michael Kiwanuka – Kiwanuka

Grace Porter – Lumière du jour

Sturgill Simpson – Son et fureur

The Strokes – Le nouvel anormal

MEILLEURE CHANSON DE ROCK

Phoebe Bridgers – Kyoto

Tame Impala – Perdu hier

Big Thief – Pas

Pomme Fiona – Shameika

Brittany Howard – Restez haut

MEILLEURE PERFORMANCE ROCK

Pomme Fiona – Shameika

Big Thief – Pas

Phoebe Bridgers – Kyoto

Haim – Les étapes

Restez haut – Brittany Howard

Grace Porter – Lumière du jour

MEILLEUR ALBUM R&B

Happy 2 Be Here – Ant Clemons

Prenez le temps – Giveon

Ressentir l’amour / d – Luke James

Plus grand amour – John Legend

All Rise – Gregory Porter

MEILLEURE INTERPRÉTATION R&B

· Lightning & Thunder – Jhene Aiko feat. John legend

Parade noire – Beyoncé

· Tout ce dont j’ai besoin – Jacob Collier feat. Mahalia et Ty Dolla € ign

Tête de chèvre – Brittany Howard

Me voir – Emily King

MEILLEURE CHANSON R&B

Mieux que j’imagine – Robert Glasper avec HER & Meshell Ndegeocello

Défilé noir – Beyonceì

Collide – Tiana Major9 & EARTHGANG

Faites-le – Chloé X Halle

Ralentissez – Skip Marley & HER

MEILLEUR ALBUM R&B PROGRESSIF

Chilombo – Jhené Aiko

Heure impie – Chloe X Halle

Ressortissants gratuits – ressortissants gratuits

F *** Yo Feelings – Robert Glasper

C’est ce que c’est – Thundercat

MEILLEURE PERFORMANCE R&B TRADITIONNELLE

Asseyez-vous – Le projet Baylor ft. Jean Baylor et Marcus Baylor

Je me demande ce qu’elle pense de moi – Chloe X Halle

Laissez-moi partir – Mykal Kilgore

Tout pour vous – Ledisi

Distance – Yebba

MEILLEURE CHANSON DE RAP

La vue d’ensemble – Lil Baby

La Boîte – Roddy Ricch

Riez maintenant, pleurez plus tard – Drake avec Lil Durk

Rockstar – DaBaby avec Roddy Ricch

Savage – Megan Thee Stallion feat Beyonce

MEILLEUR ALBUM DE RAP

Habitudes noires – D Smoke

Alfredo – Freddie Gibbs et l’alchimiste

Un témoignage écrit – Jay Electronica

Maladie du roi – Nas

L’Allégorie – Royce Da 5′9

MEILLEURE PERFORMANCE RAP

Deep Reverence – Big Sean avec Nipsey Hussle

Bop – DaBaby

Qu’est-ce que Poppin – Jack Harlow

La vue d’ensemble – Lil Baby

Savage – Megan Thee Stallion avec Beyoncé

Dior – Fumée Pop

MEILLEUR ALBUM JAZZ VOCAL

Ona – Thana Alexa

Les secrets sont les meilleures histoires – Kurt Elling avec Danilo Pérez

Ancêtres modernes – Carmen Lundy

Holy Room: Live At Alte Oper – Somi avec le big band de la radio de Francfort

Qu’est-ce qui est pressé – Kenny Washington

MEILLEUR ALBUM PAYS

Dame comme – Ingrid Andress

Votre vie est un record – Brandy Clark

Joker – Miranda Lambert

Nightfall – Petite grande ville

Jamais – Ashley McBryde

MEILLEURE CHANSON DE PAYS

Bluebird – Miranda Lambert

Les os – Maren Morris

Table bondée – Les Highwomen

Plus de coeurs que les miens – Ingrid Andress

Certaines personnes font – Old Dominion

MEILLEUR ALBUM TROPICAL LATIN

José Alberto – Mon Tumbao

Edwin Bonilla – Infini

Jorge Celedón – Je continue de chanter pour aimer

Groupe de niche – 40

Victor Manuelle – Souvenirs de Noël

MEILLEURE VIDÉO MUSICALE

Beyoncé – Fille à la peau brune

· Exploit futur. Drake – La vie est belle

Anderson .Paak – Verrouillage

Harry Styles – Je t’adore

Woodkid – Golitah

MEILLEUR ALBUM POP LATIN OU URBAIN

Bad Buny – YHLQMDLG

Camilo – Pour la première fois

Kany Garcia – Table pour deux

Ricky Martin – Pause

Debi Nova – 3:33

MEILLEUR ALBUM OU ALTERNATIF ROCK LATIN

Sous-fonds – Aura

Cami – Monstre

Culture prophétique – Survoler

Fito Páez – La conquête de l’espace

Lido Pimienta – Miss Colombie

MEILLEUR ALBUM DE MUSIQUE ALTERNATIVE

Fiona Apple – Récupérez les coupe-boulons

Beck – Hyperspace

Phoebe Bridgers – Punisher

Bretagne Howard – Jaime

Apprivoiser Impala – La Ruée lente

MEILLEUR PRODUCTEUR DE L’ANNÉE

Jack Atonoff

Dan Auerbach

Dave Cobb

Lotus volant

Andrew Watt

MEILLEURE MUSIQUE DE FILM

Histoire de Beastie Boys – Beastie Boys

Black Is King – Beyoncé

We Are Freestyle Love Supreme – Freestyle Love Supreme

Linda Ronstadt: Le son de ma voix – Linda Ronstadt

Ce petit groupe du Texas – ZZ Top

MEILLEURE BANDE SON

Ad Astra

Devenir

Joker

1917

Star Wars: La montée de Skywalker

MEILLEURE INGÉNIERIE D’ALBUM NON CLASSIQUE

Arc-en-ciel trou noir

Attentes

L’hyperespace

· James

25 voyages

PRODUCTEUR DE L’ANNÉE / NON CLASSIQUE