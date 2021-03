Grammy 2021: le fils d’Eddie Van Halen explique pourquoi il n’a pas rendu hommage à son défunt père | 45S

La cérémonie du Grammy 2021 a donné beaucoup à parler pour les différentes surprises qui ont été soulevées tout au long du gala. Mais ce qui en a peut-être impressionné beaucoup, c’est que pas d’hommage à Eddie Van Halen, musicien légendaire décédé en 2020 et membre du groupe historique Van Halen.

Tout le monde a été surpris d’apprendre qu’il n’y aurait pas d’hommage particulier à cette idole de la musique, malgré le fait que plusieurs artistes décédés en 2020 aient eu leurs hommages respectifs. Compte tenu de cela, le fils d’Eddie Van Halen, Wolfgang, a témoigné de l’absence.

«Les Grammys m’ont demandé de jouer ‘Eruption’ pour la section ‘In Memoriam’ et j’ai refusé. Je ne pense pas que quiconque aurait été à la hauteur de ce que mon père a fait pour la musique, à part lui-même. J’avais cru comprendre qu’il y aurait une section «In Memoriam» où des fragments de chansons d’artistes légendaires décédés seraient interprétés. Je ne savais pas qu’ils ne montreraient Pop que pendant 15 secondes au milieu de 4 présentations complètes pour d’autres que nous avions perdues », a-t-il déclaré dans un post sur les réseaux sociaux.

«Ce qui a le plus blessé, c’est qu’ils ne l’ont même pas mentionné lorsqu’ils ont parlé des artistes que nous avons perdus au début du spectacle. Je sais que le rock n’est pas le genre le plus populaire pour le moment (et l’académie semble un peu déconnectée), mais je pense qu’il est impossible d’ignorer l’héritage que mon père a laissé dans l’instrument, le monde du rock et de la musique en général » , il a souligné.

Eddie Van Halen, sans aucun doute, a été l’un des rockers les plus influents de la musique, et il aurait dû (au moins) rendre un petit hommage, surtout aux Grammys où les gens de tous âges peuvent le voir.

Avez-vous manqué les Grammys? Peu importe, consultez ICI toutes les informations sur les récompenses musicales les plus importantes.