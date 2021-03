Grammy 2021: la cérémonie de remise des prix a eu l’audience la plus faible de son histoire | 45S

Horreur! Malgré tout ce qui a été vu et les surprises que la 63e édition des Grammy Awards nous a réservées cette année, la vérité est que peu de gens se sont mis à l’écoute de cet événement, qui a conduit à une audience historiquement faible.

Selon les données de Nielsen Live + Same Day, Music’s Biggest Night, compilées par Variety, les personnes qui ont vu les récompenses en 2021 étaient de 8,8 millions, avec une note de 2,1 parmi les adultes de 18 à 49 ans. En 2020, dans la même tranche d’âge, il avait une note de 4,8 et était vu par 18,7 millions de personnes.

Si nous comparons ces chiffres avec d’autres prix tels que 2019, le gala de cette année a des taux d’audience minimaux historiques. Le plus ironique est que cette nouvelle édition a eu un plus grand nombre de diffusions en direct sur différents supports numériques, et pourtant l’audience n’a pas été dépassée par ses prédécesseurs.

La cérémonie la moins regardée a eu lieu en 2006, alors que seuls 17,7 millions de téléspectateurs étaient ceux qui se sont mis à l’écoute du prix. Apparemment, cette année n’a pas été si bonne pour les Grammys après tout.

Avez-vous manqué les Grammys? Peu importe, consultez ICI toutes les informations sur les récompenses musicales les plus importantes.