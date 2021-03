Grammy 2021: Bruno Mars et Anderson Paak honorent Little Richard avec une présentation | 45S

Dans le cadre de la cérémonie des Grammy Awards 2021, Bruno Mars et Anderson Paak ont ​​rendu hommage à feu Little Richard interprétant sa chanson classique « Good Golly, Miss Molly. » De cette façon, les artistes sont allés à la section In Memorian, qui se souvient des artistes qui nous ont quittés l’année dernière.

Le petit Richard est décédé le 9 mai 2020 et le même jour, il a scellé son héritage musical. Avec des classiques comme «Tutti Frutti», «Long Tall Sally» et «Good Golly Miss Molly» et un style décalé sur scène, Richard Wayne Penniman a construit sa propre légende. Avec d’autres pionniers comme Chuck berry ou Bo Diddley, Richard a ouvert la voie à des artistes comme Elvis Presley, les Beatles ou les Rolling Stones, qui feront plus tard couvertures de leurs sujets.

Découvrez ci-dessous la couverture de Bruno Mars et Anderson Paak de «Good Golly, Miss Molly» de Little Richard.