Woodland Mansions sont des structures rares dans Minecraft. Il peut être difficile de les trouver, car ils ne génèrent que dans des conditions spécifiques. Nous avons réussi à explorer certaines des meilleures graines de Woodland Mansions et à obtenir des captures d’écran pour les valider! Si vous regardez les graines ci-dessous, vous trouverez ce manoir à peine généré près de votre spawn, ainsi que d’autres endroits utiles!

Graines Minecraft Woodland Mansion 1.16 (2021)

Utilisation des emplacements clés

Si vous visitez des lieux en mode créatif, vous pouvez facilement vous y téléporter! Lorsque vous êtes dans le jeu, ouvrez votre boîte de discussion avec le T clé et tapez / teleport @ (nom) (x, y, z), puis frappe Entrer.

Si vous avez d’autres graines de Minecraft Woodland Mansion que vous aimeriez voir répertoriées, laissez-nous un commentaire!

La liste restreinte

Deux manoirs des bois près de spawn (Java 1.16+): -8993723640229201049

-8993723640229201049 Spawn dans un manoir Woodland (Java 1.16+): 7022255194271259518

7022255194271259518 Village apparaît à l’intérieur d’un manoir (Java 1.16+): 272283203700699723

272283203700699723 Spawn sous un manoir (Java 1.16+): 10931311583393626

10931311583393626 Manoir juste à côté de Spawn (Java 1.16+): 1609055592099966422

1609055592099966422 Trois demeures près de la ponte (Java 1.16+): 7818671165583200816

7818671165583200816 Plusieurs villages et un manoir près de spawn (Bedrock 1.16+): -1646242230

-1646242230 Le manoir génère près d’un village (Bedrock 1.16+): -2000408967

Deux manoirs forestiers près de frayer

Crédit: MGJared – La graine: -8993723640229201049 – Plate-forme: Java 1.16

Sur cette graine, vous frayez non seulement près de deux manoirs, mais juste entre eux! Les deux manoirs sont à environ 200 pâtés de maisons de l’apparition et prêts à être attaqués. Ou peut-être allez-vous attaquer le village où vous frayez à côté, à la place?

Lieux clés Manoir Woodland # 1: -328 70 232 Manoir Woodland # 2: 132 70 232 Village: -164 70 312 Hutte de sorcière: 52 70 76 Ruines océaniques: 440 30 680



Frayer dans un manoir des bois

Crédit: Killstepz – La graine: 7022255194271259518 – Plate-forme: Java 1.16

Si vous voulez avoir l’impression d’avoir plus d’argent sur votre compte bancaire que vous ne pouvez en dépenser, cette graine est parfaite pour vous. Il vous fait naître sur une île au milieu d’un océan à l’intérieur un manoir. Cela peut être risqué dans Survival car les manoirs abritent de nombreuses créatures dangereuses, mais une fois que vous les aurez éliminées, vous aurez un excellent équipement avec lequel travailler. Appelez-vous Superman maintenant parce que c’est un Forteresse de Solitude.

Lieux clés Manoir des bois: 40 70 8 Naufrage # 1: 1 52 40 -232 Naufrage n ° 2: -108 40 168 Naufrage n ° 3: 24 40 20 Village: -380 70 -252



Le village apparaît à l’intérieur du manoir

Crédit: nipletto – La graine: 272283203700699723 – Plate-forme: Java 1.16

C’est de loin l’un des problèmes de génération les plus excitants que nous ayons vus. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, un village apparaît dans un manoir – des villageois et tout! Le golem de fer aura du pain sur la planche pour lui dans ce village, et il pourra utiliser votre aide! En prime, il y a un autre village qui génère plus près de votre lieu d’apparition.

Lieux clés Manoir des bois: 104 80 56 Village n ° 1: 52 80 68 Village n ° 2: -208 70 180 Naufrage: -136 70 520 Hutte de sorcière: -360 70 -200



Spawn sous un manoir

Crédit: BroBroBrayBray – La graine: 10931311583393626 – Plate-forme: Java 1.16

Nous voulions inclure celui-ci en raison du défi auquel vous êtes confronté dès votre apparition. Vous n’avez pas du tout accès immédiat au déplacement et devez plutôt vous frayer un chemin hors d’une poche d’air souterraine. En faisant cela, vous vous trouverez engendré sous un manoir. C’est un défi rare et fascinant avec de grandes récompenses!

Lieux clés Manoir des bois: 8 80 8 Village: 148 70 196 Ruines océaniques: 344 50 120 Naufrage: 200 40 56 Hutte de sorcière: 40 70 360



Manoir juste à côté de Spawn

Crédit: JakeyScarHand512 – La graine: 1609055592099966422 – Plate-forme: Java 1.16

Sur cette carte, vous constaterez qu’il n’y a pas beaucoup de structures à explorer en dehors du manoir lui-même. Cependant, le manoir génère juste à côté de votre spawn, mais toujours à une distance de sécurité (afin que vous ne finissiez pas par combattre les Evokers dès le départ). Vous entourez d’une grande variété de biomes, il y a donc beaucoup de ressources différentes à collecter. Nous vous proposons ci-dessous les emplacements utiles les plus proches.

Lieux clés Manoir des bois: 216 80 72 Village: 692 80 100 Trésor enfoui: 441 777 Naufrage n ° 1: 984 40 216 Naufrage n ° 2: 1000 40 488



Trois demeures près de la ponte

Crédit: MGJared – La graine: 7818671165583200816 – Plate-forme: Java 1.16

Les demeures étant aussi rares qu’elles le sont, cette graine est une belle découverte! Il y a trois manoirs, tous à moins de 500 pâtés de maisons du point d’apparition, ce qui signifie trois fois le butin. Si vous avez besoin d’aide pour obtenir du matériel et de la nourriture pour vous préparer à attaquer les manoirs, il y a aussi un village qui génère à côté du frai! Vous trouverez ci-dessous les principaux emplacements de cette superbe carte.

Lieux clés Manoir Woodland # 1: -360 80 296 Manoir Woodland # 2: 312 80 88 Manoir Woodland # 3: 40 80 -392 Village n ° 1: 100 70 228 Village n ° 2: 244 70 -172



Plusieurs villages et un manoir près de Spawn (Bedrock)

Crédit: SwartyNine2691 – La graine: -1646242230 – Plate-forme: Bedrock 1.16

C’est une incroyable carte de manoir pour les débutants car elle génère plusieurs villages et tous sont très proches de frayer. Cela signifie plusieurs types de plats, de recettes et d’options de trading pour que vous puissiez vous préparer pour le manoir, qui est également très proche de votre point de départ. La forteresse la plus proche est à plus de 1500 pâtés de maisons, mais cela vaut le détour une fois que vous avez battu le manoir!

Lieux clés Manoir des bois: 500 80 -700 Village n ° 1: -700 70-750 Village n ° 2: 108 70 170 Village des zombies: -350 70 240 Bastion: -800 40 -1620



Manoir génère près d’un village (Bedrock)

Crédit: SwartyNine2691 – La graine: -2000408967 – Plate-forme: Bedrock 1.16

Vous devrez peut-être voyager un peu pour le trouver (il se trouve à plus de 1000 pâtés de maisons), mais cette graine fournit un village près du manoir! Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, c’est un endroit parfait pour se reposer et mettre en place des défenses pour la ville avant d’aller attaquer le manoir et de devenir leur héros. Il y a aussi de nombreux villages le long du chemin qui servent également de points de repos à un voyageur comme vous.