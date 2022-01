Grahan Saison 2 : Date de sortie, distribution, intrigue, date de sortie sur Hotstar

Date de sortie de la saison 2 de Grahan confirmée: découvrez la date de sortie OTT 2022 de cette série à venir ainsi que les détails de l’épisode, la distribution et l’histoire dans cet article.

Il s’agit d’une série dramatique indienne. Dans cette série, vous verrez beaucoup de crime et de drame. Cette série est réalisée par Ranjan Chandel et produite par Ajay G. Rai. Cette série est composée par Amit Trivedi et Daniel B. George.

Grahan Saison 2 Date et heure de sortie

Cette série est sortie pour la première fois le 24 juin 2021. La date de sortie de la saison 2 de Grahan n’a pas encore été confirmée mais selon les rumeurs, cette série sortira d’ici le dernier trimestre 2022.

Cette série a acquis une énorme popularité lors de la première de quelques épisodes dont elle a maintenant une nouvelle saison. Lorsque cette série a été diffusée, les fans sont enthousiasmés par cette série qu’après le début du dernier épisode, ils sont impatients de connaître l’épisode suivant, qui est la date de sortie de la saison 2 de Grahan.

Aperçu de Grahan Saison 2

Nom de la saison Saison Graham Numéro de saison 02 Genre crime et drame Date de sortie initiale 24 juin 2021 Date de sortie dernier trimestre 2022 dirigé par Lustre Ranjan Pays d’origine Inde

Compte à rebours de cette série à venir

La date de sortie de cette série n’a pas été annoncée officiellement. Donc, son compte à rebours n’est pas encore activé, alors veuillez mettre à jour notre site Web pour les informations à venir sur cette série à venir.

Casting de la saison 2 de Grahan

Le casting principal:

Pawan Malhotra comme Gurusevak

Anshuman Pushkar dans le rôle de Rishi Ranjan

Zoya Hussain comme SP Amrita Singh

Wamiqa Gabbi comme Manjeet Kaur Chhabra

Donny Kapoor comme Manjeet Kaur Chhabra

Teekam Joshi dans le rôle de Sanjay Kumar Singh

Sahidur Rahman comme DSP Vikas Mandal

Abhinav Pateriya dans le rôle de Jaydev Agarwal

Namrata Varshney comme Pragya

Shreedhar Dubey comme Santosh

Nandish Singh comme Kartik

Sudhanva Deshpande comme DIG

Satyakam Anand comme CM Kedar Bhagat

Abhash Makharia comme Suraj

Abhishek Tripathi comme SHO Batuk Singh

Sukhvinder Chahal comme le père de Manu

Aarya Sharma comme la mère de Manu

Raj Sharma comme Saini

Anil Rastogi comme Ramakant Thakur

Saharsh Kumar Shukla comme gourou

Neelu Dogra dans le rôle de Pushpa Sanjay Singh

Vijay Shukla comme Agarwal

Anshuman Rawat comme Adhikari

Bulloo Kumar comme Kushal

Sachin Mishra en tant qu’informateur Danga

Comment regarder la saison 2 de Grahan ?

Nous pouvons regarder cette série à venir sur Hotstar Showtime. Ici, tous les anciens et nouveaux épisodes sont disponibles. À l’heure actuelle, Internet a donné aux téléspectateurs la liberté d’accéder à n’importe quelle série dramatique via diverses plates-formes en ligne de n’importe où et à tout moment, comme YouTube TV, Direct TV, Amazon Prime, Netflix, MX player ou toute autre plate-forme. Chaque fois qu’il arrive sur ces chaînes, vous pouvez utiliser le moyen de regarder cette saison et nous ne promouvons ni ne poussons le monde du piratage.

Conclusion: date de sortie de la saison 2 de Grahan

J’espère que toutes les informations sur cette série télévisée indienne seront satisfaites, ce qui est compilé dans notre article ci-dessus. Le compte à rebours de cette histoire va se terminer dans quelques mois. Si vous avez des questions concernant cette série à venir, veuillez nous commenter dans la section des commentaires.

FAQ – Grahan Saison 2 date de sortie

Où regarder cette série ? Quelle est la date de sortie de cette série à venir ? Quel est le compte à rebours pour cette série ? Pouvons-nous regarder cette série en Inde, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis ? Comment télécharger gratuitement du casting cette série à venir en Inde, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis ?

Toutes les réponses à ces FAQ sont données dans notre article ci-dessus, pour donner votre point de vue ou avoir des questions, puis, à ce stade, allez-y et écrivez dans la section des commentaires.

