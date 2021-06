Graham McTavish s’est moqué de Sam Heughan dans Men in Kilts

Pendant un certain temps maintenant, Étranger est devenu l’une des séries d’époque les plus regardées. Depuis son inclusion dans le catalogue Netflix, l’histoire d’amour entre Jamie et Claire Fraser a commencé à parcourir le monde et ses principaux acteurs, Sam Heughan et Caitriona Balfe ont atteint une renommée internationale au point qu’elles sont maintenant deux des interprètes les plus recherchées pour différentes productions.

En fait, Sam Heughanen plus d’être Jamie dans Étranger, a également différents projets en cours et l’un d’eux est Men in Kilts. Dans cette série, également diffusée sur Starz Play, il voyage avec Graham McTavish, qui incarnait Dougal McKenzie dans la fiction, les lieux les plus emblématiques d’Écosse, favorisant ainsi le tourisme dans le pays.







À tel point que maintenant que la sixième saison de Étranger terminé son tournage, un fait qui a été confirmé par le même casting et dont on ignore encore quand le tournage de la septième édition commencera, Heughan est très concentré sur son rôle de guide touristique dans Hommes en kilt où il surprend généralement ses fans. Bien sûr, à aucun moment il n’oublie les espaces qui faisaient partie de la vie de Jamie Fraser.

C’est que, pour la deuxième fois, il a fait un clin d’œil aux fans de la célèbre série en partageant une vidéo d’un point très important, dans lequel les Frasers ont vécu une grande partie de leur histoire. « Je suis ici dans le château du Fraser, je suis venu dans la maison de mes ancêtres, du clan Fraser», dit-il dans la vidéo qu’il accompagnait en écrivant : «Je suis chez moi, la maison ancestrale du clan Fraser”.

Même si, à cette occasion, l’audiovisuel a une particularité : Graham McTavish apparaît se moquant de lui et lui faisant savoir que la fiction ne peut pas vaincre la réalité. « Vous savez que c’est un personnage de fiction, vous n’êtes pas vraiment un Fraser. Je te dis juste de te faire savoir», lance l’acteur devant un regard abasourdi de sa partenaire. Et, cette blague qu’ils ont jouée entre eux a encore une fois enchanté leurs followers.