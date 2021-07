Grace et Frankie Saison 7 : Date de sortie, distribution, intrigue et ce que nous savons jusqu’à présent

– Publicité –



La première de la saison 6 de Grace et Frankie était à la fois excitante et triste. Il a révélé qu’il ne restait plus qu’une saison. Les fans ont ressenti une touche de tristesse sachant que c’était la dernière saison.

L’excitation de la saison dernière de Grace et Frankie n’était aussi bonne que Covid 19. Pour la sécurité de l’équipe et des acteurs, la production de l’émission a été arrêtée en mars.

Jane Fonda (Grace), a déclaré à Today en septembre 2020 que le tournage reprendrait en janvier 2021. Malheureusement, cependant, cette date a encore été repoussée.

LE TOURNAGE DE LA SAISON 7 A-T-IL ENFIN COMMENCÉ ?

Il a été annoncé dans un article de blog de novembre que le tournage reprendrait en juin. Jane Fonda a écrit dans un article du 21 juin que le tournage reprendra « demain » le 21 juin. Jane Fonda a admis qu’elle était excitée et a déclaré: « J’ai aimé apprendre mes répliques pour mes scènes demain ou mardi. » Je suis excité. »

Elle a également expliqué pourquoi le tournage a mis autant de temps à reprendre dans ses précédents messages. « Un long délai à attendre mais, vu l’âge et la vulnérabilité, c’est mieux. » « Je vais me diriger vers quatre-vingt-quatre avant que nous ayons fini Yikes! »

Le casting a dû se séparer. C’était comme être séparé de leur famille. Jane Fonda manque particulièrement à Frankie, sa co-star Lily Tomlin. « J’aime Lily. Quand je ne la vois pas régulièrement, c’est un problème.

QUI EST DANS LE CAST DE GRACE ET FRANKIE SAISON 7 ?

Les fans seront ravis d’apprendre que Grace et Frankie La saison 7 mettra en vedette tous leurs membres de la distribution bien-aimés.

Jane Fonda et Grace

Lily Tomlin et Frankie

Sam Waterson et Sol

Martin Sheen et Robert

Brooklyn Decker et Mallory

June Diane Raphael dans le rôle de Brianna

Baron Vaughn comme Bud

Ethan Embry Coyote

DOLLY PARTON FAIT-ELLE UNE APPARITION DANS LA SAISON 7 ?

Encore plus excitant, Dolly Parton, une légende de la musique country, apparaîtra en tant que guest star.

Dolly Parton a parlé de son enthousiasme pour Lorraine. Elle a dit qu’elle essayait de dépeindre Grace et Frankie depuis des années. « Nous avons si bien travaillé ensemble 9 à 5, c’est un spectacle incroyable.

L’apparition de Dolly Parton sera certainement un moment mémorable.

DEUX PARTIES PEUVENT ÊTRE SORTIES POUR LA SAISON 7

Sept fans ont attendu un an depuis la sortie de la première saison. Martin Sheen, le mari de Grace, a déclaré à Bruce Bozzi de SiriusXM que la production pourrait d’abord sortir quatre épisodes, puis garder le reste. Martin a dit qu’ils discutaient du streaming des quatre épisodes parce que l’arc semble terminé et qu’ils l’ont prêt à partir. Ils pourraient les mettre et vous pourrez voir les quatre premiers épisodes.

Il a ajouté que le tournage durera plus de quatre mois. Cela signifie que la première saison pourrait être publiée plus tôt, tandis que la septième saison pourrait être diffusée entre le début et le milieu de 2022.

COMBIEN D’ÉPISODES Y AURA-T-IL DANS LA SAISON FINALE ?

Treize épisodes ont duré près de 30 minutes chacun au cours des six premières saisons. Cette fois, il y aura seize épisodes. Bien qu’il ne soit pas clair comment les quatre-vingt-dix minutes supplémentaires seront utilisées pour améliorer le scénario ou le point culminant de la série, nous pensons que ce sera bien.

Grace et Frankie auront 94 épisodes au total quand tout sera fini. Les sept saisons de l’émission en feront la série originale Netflix la plus ancienne.

LA SAISON SEPT ENTRE UN NOUVEAU TERRITOIRE ?

Martha Kauffman a donné à Good Housekeeping un aperçu de la saison 7, même si elle n’avait pas encore écrit le script. Elle a déclaré: « En ce qui concerne la saison 7, je ne peux pas en dire trop, cependant, nous allons traiter avec Robert Sol, Grace et Frankie d’une manière que nous n’avons jamais vue auparavant. » « Nous en savons autant que possible sur la saison 7 sans l’écrire. » La production est imprévisible et parfois des choses que vous pensiez fonctionner à merveille ne fonctionnent pas. Bien que nous pensons savoir où aller, je vous ferai savoir quand nous y serons si ce plan est suivi.

Y A-T-IL DES SPOILERS ?

La saison sept mettra en vedette un nouveau Frankie, Grace et Sol, en plus du fait qu’elle montrera également le côté de Robert.

Sur la base de l’alerte spoiler de la saison six, la saison sept pourrait voir les quatre originaux: Grace Frankie, Sol et Robert vivant ensemble pour la première fois depuis leurs divorces. Cela pourrait ajouter aux tensions entre le mari de Grace, Nick. La saison sept pourrait également voir un autre mariage. Mais nous devrons juste attendre.

Martha espère que les fans repartiront plus confiants après avoir dit au revoir à Grace et Frankie. Marta déclare : « J’espère [the show] inspire les gens que ce n’est pas parce qu’une étape de leur vie se termine qu’une autre ne commence pas – et que cela peut être plus gratifiant que les précédents. «Je veux que les gens se rendent compte qu’ils sont sexuellement dynamiques et qu’ils peuvent tout faire avec une amie.

EN UN MOT

La septième saison de Grace et Frankie sera leur finale. Ce sera la série originale la plus longue sur Netflix avec sept saisons.

La pandémie a provoqué des retards dans le tournage, mais Jane Fonda a confirmé que le tournage avait commencé pour la dernière saison.

Dolly Parton sera l’invitée de l’émission.