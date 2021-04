Grâce aux mini LED, les téléviseurs LCD restent une véritable alternative OLED

Les meilleurs téléviseurs OLED de 2021 comme le Sony A90J et le LG G1 voulaient rendre les téléviseurs LCD obsolètes. La plus grande faiblesse de l’OLED devrait appartenir au passé: la faible luminosité. Cependant, les premiers tests des nouveaux OLED et des téléviseurs Neo QLED de Samsung montrent, malgré les avancées OLED, que les téléviseurs mini-LED peuvent se défendre avec leurs propres atouts.

Le sombre secret des téléviseurs OLED

Les téléviseurs OLED offrent un contraste énorme, un éclairage parfait au pixel près et un noir parfait. Cependant, la technologie avec les pixels organiques auto-lumineux a également ses faiblesses. Outre le risque bien connu de brûlure du contenu après quelques années d’utilisation, il s’agit surtout de la luminosité maximale inférieure et de l’assombrissement de zones plus lumineuses telles qu’une plage de sable ou des montagnes enneigées à l’aide de « ABL ». « Limiteur automatique de luminosité ». La technologie sert à protéger le téléviseur et à l’empêcher de surchauffer. Cependant, cela signifie que le contenu HDR en particulier perd son «punch» dans une certaine mesure. Les téléviseurs LCD utilisent également généralement ABL, mais ils sont beaucoup moins agressifs.

Un téléviseur OLED Vizio (à gauche) comparé au téléviseur LCD Sony XH90 (à droite) lors de la lecture de la version HDR de « Le Seigneur des Anneaux: Les Compagnons ». Selon l’intention du créateur Peter Jackson, la scène devrait être aussi lumineuse que sur la télévision LCD.



Image: © YouTube / HDTVTest 2021



Les nouveaux OLED supérieurs réaliseront-ils une révolution de la luminosité?

Panasonic avait déjà effectué des travaux préliminaires avec le panneau « Master HDR OLED Professional Edition ». Les téléviseurs OLED tels que le GZW2004 à partir de 2019 et le successeur HZW2004 à partir de 2020 ont atteint une luminosité maximale de 1000 nits dans des fenêtres de tailles 2% et 5% de l’écran. C’est le résultat du test de Flatplanelshd.com. La luminosité de ces fenêtres, c’est-à-dire des parties de l’écran, est importante pour l’affichage HDR – les parties sombres de l’image telles que le ciel nocturne et les parties claires de l’image telles que la lune peuvent être plus clairement différenciées les unes des autres.

Une luminosité maximale de 1 000 nits est une bonne valeur, car la plupart des contenus HDR10 actuels sont optimisés pour 1 000 nits. Normalement, les téléviseurs OLED gèrent à peine plus de 700 nits. Cependant, la luminosité des téléviseurs Panasonic diminue considérablement avec les zones plus grandes et si tout l’écran doit briller en blanc brillant, seuls 152 nits sombres sont possibles.

Le Sony A90J et le LG G1 de 2021 iraient mieux, donc les attentes. Dans la course, il y avait des rumeurs selon lesquelles le téléviseur Sony gérerait 1300 nits (via un test HDTV). Et bien que divers tests attestent que les téléviseurs ont une qualité d’image globale élevée, ils ne peuvent surpasser les meilleurs OLED de Panasonic en termes de luminosité.

Selon le test HDTV, le LG G1 avec le panneau «OLED evo» a atteint une luminosité maximale d’environ 790 nits dans une fenêtre de 10% et d’environ 160 nits sur l’ensemble de l’écran. Le téléviseur peut maintenir une luminosité maximale un peu plus longtemps que les OLED LG précédentes, mais le LG G1 ne représente pas une percée pour un HDR plus explosif – juste une évolution.

Selon rtings, le Sony A90J atteint une luminosité maximale de 842 nits dans une fenêtre de 10%, un peu moins en mode jeu. Avec le contenu SDR, un maximum de 481 nits sont générés dans une fenêtre de 25%. C’est sans aucun doute très bien pour un OLED, mais les modèles haut de gamme de Panasonic créent une luminosité encore plus élevée. Il y a donc un développement, mais la révolution échoue.

Le téléviseur Neo-QLED-TV QN90A de Samsung contredit cela

Alors que les meilleurs téléviseurs OLED peuvent briller jusqu’à 1000 nits dans de petites zones de leur écran, le modèle phare de Samsung parmi les téléviseurs 4K QLED se trouve dans des régions complètement différentes. Le QN90A et le QN95A (ce dernier est le même modèle, uniquement avec la One Connect Box pour les câbles) atteignent un plein de 1800 nits dans les faits saillants du contenu HDR réel, selon Rtings. Ces reflets brillants comprennent la foudre, une explosion et le soleil flamboyant.

Le contenu HDR peut être adapté à cette luminosité sur demande, il peut donc également être utilisé pour du contenu qui a été optimisé pour 1000 nits. Le contenu Dolby Vision de plus en plus répandu est généralement maîtrisé pour 4000 nits, mais malheureusement les téléviseurs Samsung ne prennent pas en charge Dolby Vision. La luminosité de 1800 nits est rendue possible par les petites lampes LED du mini téléviseur LED, qui peuvent également éclairer plus spécifiquement certaines parties de l’image et ainsi éviter la surexposition mieux que les téléviseurs LCD conventionnels avec une gradation locale complète.

Image: © Samsung 2021



Selon Rtings, le contenu SDR tel que les films Blu-ray peut être affiché sur le téléviseur Samsung avec un maximum de 1428 nits dans des scènes réelles. Si tout l’écran brille en permanence en blanc brillant, cela est toujours possible avec 689 nits – une différence dramatique par rapport aux 160 nits du LG G1. En général, les testeurs TV pensent que la plupart des OLED sont suffisamment brillantes pour le contenu SDR.

« Assez brillant » peut être vrai, mais d’après mon expérience, certains contenus SDR avec certaines réserves de luminosité semblent également beaucoup mieux. Par exemple, j’ai joué à « Uncharted 4 » en SDR et HDR avec une luminosité élevée (voir mon commentaire dans la boîte d’avis ci-dessous pour les détails) et les couleurs éclatantes et le soleil brûlant sont également un véritable étonnant dans la version SDR. Avec le contenu HDR, une luminosité maximale plus élevée est essentielle, avec SDR au moins un « Nice to Have ».

Maintenant, quel est le meilleur: OLED ou LCD?

Dans la pratique, cela signifie que les meilleurs téléviseurs LCD sont toujours mieux adaptés pour regarder la télévision dans des pièces lumineuses. De plus, le contenu HDR en particulier semble plus explosif en raison de la luminosité plus élevée des téléviseurs LCD tels que les produits phares QLED de Samsung.

Les OLED (à droite) affichent de grandes zones lumineuses beaucoup plus sombres que les téléviseurs LCD (les deux à gauche).



Image: © YouTube / HDTVTest 2021



Les téléviseurs OLED présentent des avantages en raison de leur éclairage parfait au pixel près et de leur noir profond. Par conséquent, le contenu HDR sur les téléviseurs OLED semble plus précis et impressionnant à sa manière, même s’il manque dans une certaine mesure l’effet d’émission dans les zones lumineuses. Malheureusement, la technologie OLED semble atteindre progressivement sa limite naturelle de luminosité. Le contenu Dolby Vision, de plus en plus répandu, est actuellement majoritairement optimisé pour 4 000 nits, soit quatre fois plus lumineux.Les téléviseurs LCD sont mieux placés pour pouvoir atteindre un jour cette luminosité.

Théoriquement, les téléviseurs micro-LED combinent les avantages des deux technologies, mais ils resteront extrêmement chers dans un avenir prévisible – Samsung facture 150 000 euros pour le modèle 110 pouces. De plus, selon un test pratique réalisé par Flatpanelshd, les micro LED ont leurs propres faiblesses, à savoir un noir moins parfait que les OLED, des transitions visibles entre les modules et un effet de moustiquaire, c’est-à-dire un quadrillage visible en permanence. Les inconvénients sont principalement visibles de côté et ne sont pas dramatiques, mais la micro-LED n’est pas non plus une technologie de télévision parfaite.

En bref: les meilleurs téléviseurs LCD et OLED sont tout aussi bons avec des avantages différents. Les experts de Rtings ont noté le Samsung QN90A avec 8,6 points sur 10 et le Sony A90J avec 8,8 points sur 10. Ce n’est pas une différence dramatique. Dans une certaine mesure, c’est simplement une question de goût du type de téléviseur que vous préférez.