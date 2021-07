Grace And Frankie Saison 7 : Date de sortie, distribution, intrigue et tout

– Publicité –



Marta Kauffman et Howard J. Morris ont créé Grace and Frankie, une série comique basée en Amérique. La série a été créée sur Netflix le 8 mai 2015. Elle mettait en vedette Jane Fonda ainsi que Lily Tomlin.

Résumons

Au cours des saisons précédentes, les téléspectateurs ont vu les histoires de Grace, un ancien magnat des cosmétiques, et de Frankie (un artiste-enseignant hippie). Les deux ont des avocats de divorce réussis qui se sont installés à San Diego.

Distribution prévue et date de sortie

Les créateurs de la série ont sorti la septième saison après avoir reçu des critiques positives de la part des fans. Bien qu’une date finale n’ait pas encore été confirmée, la saison 7 de Grace et Frankie devrait être prête d’ici janvier 2022. La septième saison comprendra 16 épisodes. Il sera divisé en deux parties. Les 8 premiers épisodes de la septième saison sortiront en janvier. Le reste des épisodes sera disponible d’ici l’automne ou l’été 2022. Jane Fonda incarnera Grace, Lily Tomlin incarnera Frankie, Martin Sheen dans le rôle de Robert, Sam Waterston dans le rôle de l’autre mari Sol et Brooklyn Decker dans celui de Mallory. June Diane Raphael joue le rôle de Brianna. Le baron Vaughn est Bud et Ethan Embry incarne Coyote.

Tracé des fans : attendu

Les fans espéraient pouvoir voir le duo ex-mari/femme de Grace Frankie, Sol et Robert vivre ensemble. Ce sera la première fois qu’ils seront ensemble depuis leur divorce. Cela ajoutera de la tension à leur vie. Il sera fascinant de voir comment ils parviennent à vivre ensemble et à gérer les problèmes qui se posent.

Synopsis

Grace et Frankie, une sitcom originale de Netflix, a été l’une des plus diffusées sur Netflix. Tout tourne autour de l’amitié, de la famille et des relations ainsi que des réalités de la vieillesse. Depuis la fin de la sixième saison, qui s’est terminée par un cliffhanger majeur, les fans attendaient avec impatience son retour. Le tournage de l’émission a commencé après l’arrêt de la production par la pandémie. On s’attend à ce qu’il soit bientôt disponible sur Netflix.