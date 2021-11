Grâce à Windows 11, je resterai chez Microsoft

J’envisageais de franchir le pas vers macOS. Windows 11, cependant, m’a convaincu de rester fidèle au système d’exploitation de Microsoft – principalement en raison de son nouveau design audacieux. Mais je ne comprends pas un aspect de Windows 11.

Parfois, des raisons superficielles pour ou contre une décision d’achat suffisent – le design d’un smartphone, le logo de la marque sur l’ordinateur portable, la couleur du réfrigérateur. J’ai ressenti cela récemment avec le logiciel.

Flirtez avec macOS

En tant qu’utilisateur de longue date de Windows depuis la version 3.1, je suis devenu de plus en plus curieux au fil des ans de savoir comment macOS se sent dans la vie de tous les jours. Pour moi, il s’agit principalement de conception et de guidage de l’utilisateur – car les fonctions de base que j’utilise dans la vie de tous les jours se retrouvent sur les deux systèmes. En fin de compte, Windows et macOS proposent tous deux des programmes tels qu’un navigateur, un logiciel de messagerie ou un traitement de texte.

macOS est complètement différent de Windows – je pourrais aussi dire : plus sophistiqué. Surtout quand je compare Windows 10 avec le nouveau macOS Monterey. Certes, ce n’est pas une comparaison tout à fait juste, puisque Windows 10 existe depuis plus de six ans, alors que macOS Monterey n’est sorti que récemment. Pourtant, comparé à « l’ancien » Windows 10, macOS semblait tentant.





Fluide et multicouche : Microsoft n’a probablement pas choisi le papier peint standard pour Windows 11 par hasard.



Image : © Microsoft 2021



Apparence : Windows 11

Lorsque les informations de mise à jour pour Windows 11 ont clignoté sur mon ordinateur, je n’ai pas hésité à l’installer. Et que dois-je dire ? Le design m’a séduit directement : j’aime les couleurs, les polices, les lignes et les animations plus douces, les logos, les menus bien rangés, l’explorateur compact, bref : la sensation d’être en mouvement dans le système. Windows 11 s’exécute correctement sur un ordinateur et fait ce qu’il doit.

Windows 11 a un nouvel effet. Moderne, frais et ordonné – sans exagérer : malgré les six dernières années au cours desquelles l’apparence de Windows n’a pratiquement pas changé, Microsoft n’a pas surcompensé la nouvelle version avec d’innombrables gadgets de conception. Je suis positivement surpris par Windows 11, j’ai quelque chose de nouveau à essayer et donc je me passe de passer à Apple pour le moment.

L’inconvénient : la politique de mise à jour

Malgré les éloges pour la conception réussie, j’ai également du mal à gérer la politique générale de mise à jour de Windows 11. À l’origine, Microsoft ne voulait pas qu’une autre version suive sur Windows 10.

Ensuite, il y a les exigences système élevées. Microsoft a certainement des raisons de proposer Windows 11 uniquement pour les systèmes plus récents, en particulier la sécurité des données. Mais est-ce que cela correspond aux temps modernes? Qu’en tant que propriétaire d’un PC plus ancien, vous devez en acheter un nouveau pour obtenir le dernier logiciel ? Si j’étais passé à macOS, je n’aurais pas acheté un nouveau Mac, mais un Mac complètement remanié. La politique de mise à jour de Microsoft avec les exigences matérielles strictes exclut malheureusement beaucoup de gens.

Microsoft, veuillez activer Windows 11 sur les anciens systèmes ! Écrivez simplement que Windows 11 n’est pas aussi sécurisé que sur un système plus récent – et explique ce qu’il faut rechercher. De nombreux utilisateurs avec du matériel plus ancien vous remercieraient. Et puis vous apprécierez également la merveilleuse fraîcheur de Windows 11.