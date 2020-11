Grâce à un nouveau système de charge. Mercedes EQC se charge déjà plus vite

Mercedes-Benz vient d’annoncer une amélioration de la technologie de son SUV 100% électrique EQC 400 4MATIC, qui, déjà disponible, réduit considérablement le temps de charge en courant alternatif (AC). Plus précisément, des 11 heures précédentes, à 7h30!

Avec des ventes de tramways en croissance constante, avec un total de 2500 unités EQC vendues rien qu’en septembre, Mercedes-Benz continue de développer ses modèles électriques déjà en vente, cherchant ainsi à contribuer à leur affirmation.

La dernière innovation, révèle la marque star dans un communiqué, est l’introduction d’un chargeur embarqué plus puissant, 11 kW, remplaçant le précédent 7,4 kW. Solution qui, garantit le fabricant, permet de réduire considérablement le temps de charge de la batterie de 80 kWh, également dans les bornes de recharge publiques, avec courant alternatif (AC).

Selon les données désormais fournies par la marque, une charge qui jusqu’à présent se faisait en 11 heures, avec cette nouvelle solution, elle peut se faire en 7h30, à partir d’un état de charge de 10 à 100%.

La charge dans les prises de courant continu (CC) est également plus rapide.

Fabriqué en Allemagne

Il est rappelé que l’EQC a été le premier véhicule entièrement électrique à être intégré dans la production continue de l’usine Mercedes-Benz de Brême en mai 2019.

Le SUV électrique est produit sur la même ligne de production que celle utilisée pour la fabrication des variantes Limo et Station de classe C, ainsi que des modèles GLC et GLC Coupé.

Les batteries installées à l’EQC, sur le site de Brême, sont fabriquées par Accumotive, dans l’usine de Kamenz, près de Dresde, filiale à 100% de Mercedes-Benz. Permettant une autonomie qui, dans l’EQC 400 4MATIC varie entre 361 et 420 kilomètres.

En Chine et dans le cadre du partenariat avec Beijing Benz Automotive Co.Ltd (BBAC), l’EQC et les systèmes de batteries correspondants sont également produits à Pékin depuis fin 2019.

Parallèlement, compte tenu de l’augmentation de la demande, les capacités de production des usines augmentent progressivement depuis le début de la production.

