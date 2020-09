Grâce à l’accord Netflix: le prince Harry rembourse des millions à la reine

Le prince Harry et la duchesse Meghan ont signé un accord de plusieurs millions de dollars avec le fournisseur de streaming Netflix. Une partie de l’argent ira désormais à la reine Elizabeth II et le couple l’utilisera pour financer la rénovation de leur résidence secondaire britannique.

Quelques jours après la signature d’un contrat avec le service de streaming Netflix, le prince Harry a remboursé les frais de modernisation supportés par les contribuables pour sa résidence britannique. Harry a payé la facture de rénovation de Frogmore Cottage de l’équivalent de 2,7 millions d’euros avec les fonds du contrat Netflix, comme l’a annoncé son porte-parole. L’argent retourne dans la maison royale, qui est en partie financée par l’argent des contribuables.

Harry et Meghan s’étaient officiellement retirés du premier rang de la famille royale britannique à la fin du mois de mars et avaient déclaré qu’ils voulaient être «financièrement indépendants». Les deux ont promis de rembourser l’argent pour la rénovation de Frogmore Cottage. La résidence du château de Windsor, qui appartient à la grand-mère de Harry, la reine Elizabeth II, restera la résidence du prince et de sa femme en Grande-Bretagne.

Le couple vit maintenant avec leur fils Archie principalement dans la patrie américaine de Meghan, en Californie. La semaine dernière, ils ont tous deux signé un contrat avec le service de streaming Netflix. Les détails financiers n’ont pas été divulgués, selon les rapports, la coopération Harry et Meghan pourrait lever jusqu’à 127 millions d’euros.

Les productions doivent tourner autour de l’engagement social dans le monde entier et «informer, mais aussi donner de l’espoir». Avec Netflix, les deux travaillent désormais avec le plus grand fournisseur de streaming au monde avec plus de 190 millions d’abonnés payants.