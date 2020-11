Grâce à Hyundai. INEOS Grenadier 4 × 4 peut fonctionner à l’hydrogène

En vue du lancement de son premier modèle, INEOS vient de célébrer un protocole d’accord avec le sud-coréen Hyundai, en vue d’explorer la technologie de l’hydrogène. L’INEOS Grenadier 4 × 4 pourrait même être l’un des prochains modèles à utiliser le système de propulsion à pile à combustible de Hyundai.

Selon le protocole d’accord désormais conclu, Hyundai et INEOS étudieront conjointement les opportunités de production et de fourniture d’hydrogène, ainsi que la mise en œuvre mondiale d’applications et de technologies liées à l’hydrogène.

Selon les deux entreprises le révèlent dans un communiqué, la volonté est, dans un premier temps, de faciliter les projets des secteurs public et privé axés sur le développement d’une chaîne de valeur de l’hydrogène en Europe.

Ineos a fait ses débuts avec Grenadier au Concours of Elegance à Londres

Parallèlement à cet objectif, l’accord comprend également l’évaluation du système de pile à combustible de Hyundai pour l’INEOS Grenadier 4 × 4 récemment annoncé.

Il est rappelé que le système de pile à combustible modulaire de la marque sud-coréenne a déjà été appliqué avec succès sur le SUV Hyundai NEXO, annonçant même la plus grande autonomie entre les véhicules à hydrogène sur le marché.

Pour Peter Williams, Chief Technology Officer d’INEOS, «l’accord entre INEOS et Hyundai offre aux deux entreprises de nouvelles opportunités pour accroître leur rôle de leader dans l’économie de l’hydrogène propre. L’évaluation des nouveaux processus de production, de la technologie et des applications, combinée à nos capacités existantes, nous place dans une position unique pour répondre à la demande émergente de sources d’énergie abordables et à faible émission de carbone et aux besoins des propriétaires exigeants de 4 × 4 dans le futur”.

Le Hyundai Nexo

INEOS rappelle également qu’elle a récemment lancé une nouvelle activité pour développer et construire une capacité d’hydrogène propre à travers l’Europe.

L’entreprise produit actuellement 300 000 tonnes d’hydrogène par an, principalement en tant que sous-produit de ses opérations de fabrication de produits chimiques.

INEOS s’affirme également, à travers sa filiale INOVYN, comme le plus grand opérateur d’électrolyse en Europe, la technologie qui utilise les énergies renouvelables pour produire de l’hydrogène, pour la production d’énergie, le transport et l’usage industriel.

