GR010 Hybrid. C’est la machine avec laquelle Toyota va «attaquer» Le Mans

Né pour remplacer le succès TS050 Hybrid, le nouveau Toyota GR010 hybride c’est bien plus que la nouvelle «arme» de Toyota Gazoo Racing pour les épreuves d’endurance.

Destiné à rouler dans la nouvelle catégorie «Le Mans Hypercar» (LMH), le GR010 Hybrid est, ni plus ni moins, la version compétition de la future hypercar de route de la marque japonaise, la GR Super Sport.

Un «lourd héritage» lui tombe dessus. Toyota est l’actuel champion du monde du titre WEC (World Endurance Championship) et compte déjà trois victoires aux 24 Heures du Mans, le nouveau GR010 Hybrid étant chargé de défendre ces titres.

Un effort commun

Développé sur 18 mois, le GR010 Hybrid est le résultat de l’effort conjoint des ingénieurs de l’équipe de compétition basée en Allemagne et des spécialistes des moteurs hybrides du centre technologique d’électrification de Higashi-Fuji au Japon.

Équipé de la transmission intégrale, le GR010 Hybrid «abrite» un moteur biturbo 3,5 litres V6 680 ch qui entraîne l’essieu arrière, avec un moteur-générateur de 272 ch, développé par AISIN AW et DENSO, monté sur l’essieu avant.

La puissance totale combinée est fixée à 680 ch (500 kW) limité (par règlement), soit 32% de moins que dans le prédécesseur. Cela est possible car l’électronique du GR010 HYBRID réduit la puissance du moteur en fonction de la quantité d’accélération hybride chargée. Quant à la transmission, elle est chargée d’une boîte séquentielle à sept rapports placée en position transversale.

Plus gros et plus lourd

Par rapport à son prédécesseur, le TS050 Hybrid, le nouveau Toyota GR010 Hybrid a pris quelques kilos. La faute de cette prise de poids? Les règlements et l’objectif de réduction des coûts y sont intégrés.

Au total, le nouveau GR010 hybride pèse 162 kg de plus que son prédécesseur (pèse 1040 kg). De plus, avec 4900 mm de longueur, 2000 mm de largeur et 1150 mm de hauteur, il est plus long (+250 mm), plus haut (+100 mm) et plus large (+100 mm) que le TS050 Hybrid.

Autre curiosité du nouveau Toyota GR010 Hybrid, c’est que, pour la première fois depuis que la marque japonaise s’est impliquée dans le WEC, Toyota Gazoo Racing n’aura pas de groupe moteur / générateur arrière (MGU).

De cette façon, le MGU autorisé sera, comme nous vous l’avons déjà dit, sur l’essieu avant. Cela a nécessité non seulement l’installation d’un démarreur sur le GR010 HYBRID, mais également l’adoption de freins arrière entièrement hydrauliques.

L’équipe gagnante ne bouge pas

Pour sa neuvième saison au WEC, Toyota Gazoo Racing a maintenu son pari sur les pilotes qui lui ont assuré la victoire au Mans et au Championnat du Monde d’Endurance lors de la saison 2019/2020.

De cette manière, les champions du monde actuels Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López (dans la voiture numéro 7) et Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley piloteront la voiture des deux voitures GR010 Hybrid, tandis que Nyck de Vries restera le pilote d’essai et de réserve.

Au total, la saison comportera six événements, disputés sur trois continents différents: