GR Yaris «gagne du muscle» grâce au Racing de TOM

Outre le fait que le Tokyo Auto Salon de cette année est exclusivement numérique, TOM’s Racing a révélé sa vision de la très convoitée Toyota GR Yaris.

O trousse L’esthétique de TOM Racing pour GR Yaris a été révélée en direct sur la chaîne YouTube de la société de réglage appelée «TOM’S Salon» et a même été suivie par le pilote de Toyota WRC Takamoto Katsuta.

Selon lui, qui a servi d’hôte à droite et a présenté tous les changements auxquels le GR Yaris a été soumis, ce projet n’est pas encore totalement achevé, et il y a encore place pour quelques changements.

Qu’est-ce qui a changé à GR Yaris?

Bien que cela ne semble pas, le trousse l’esthétique de TOM’s Racing conserve les pare-chocs d’origine. Cependant, à l’avance, il leur offre un nouveau séparateur et de petits déflecteurs aérodynamiques et à l’arrière il a un diffuseur et des bouches d’aération pour extraire l’air des passages de roue.

Toujours à l’arrière, l’échappement central qui remplace le double échappement qui équipe la petite Toyota de série et l’aileron arrière frappant. Sur le côté, les nouvelles jupes latérales et les roues Rays G025 qui «cachent» les freins plus gros d’Endless «se démarquent».

À l’intérieur, la grande nouveauté, ce sont les baquets et les finitions en fibre de carbone de Recaro.

Quant à la mécanique, cela semble avoir été inchangé, TOM’s Racing ne révélant aucune nouvelle. Sachant que le projet n’est pas encore terminé, le prix de ce trousse reste une inconnue, ne sachant même pas si et quand elle sera disponible.