GP de MotoGP portugais. Miguel Oliveira remporte la pole position en Algarve

Après avoir remporté la première pole position d’une course du Championnat du Monde MotoGP, le Portugais Miguel Oliveira a ajouté, à cette réalisation, la victoire au Grand Prix du Portugal de Motocyclisme, dernière étape du Championnat du Monde 2020, organisé ce dimanche.

Deuxième triomphe du pilote Red Bull KTM Tech 3 cette saison, la victoire de Miguel Oliveira a commencé à se construire dès le départ, bénéficiant du fait qu’il a laissé la première place sur la grille.

Avec un excellent départ et une maîtrise parfaite des adversaires tout au long de la course, le pilote Almada a fini par mener la course, à l’Autódromo Internacional do Algarve (AIA), du début à la fin, se terminant par un temps de 41m8.163s.

Avec ce plus de triomphe, Oliveira termine le Championnat du monde MotoGP 2020 à la neuvième place, avec 125 points, qui avait comme vainqueur et nouveau champion du monde l’Espagnol Joan Mir, à Suzuki, avec 171 points.

Quant aux places restantes sur le podium, dans l’étape de l’Algarve, l’Australien Jack Miller, en Ducati, a terminé deuxième à 3,193 secondes du vainqueur, tandis que l’Italien Franco Morbidelli, en Yamaha, a terminé troisième, à 3,298 secondes d’Oliveira.

En plus du triomphe, le pilote portugais du Red Bull KTM Tech 3 a également établi un nouveau record du tour le plus rapide du circuit AIA, avec un temps de 1’29.855. Mark a réussi au neuvième tour.

Voici le classement final, le GP du Portugal et le Championnat du Monde MotoGP 2020:

Classement du GP du Portugal MotoGP:

1. Miguel Oliveira (POR / KTM-Tech3): 41min48.163s

2. Jack Miller (AUS / Ducati-Pramac) à 3 193,

3. Franco Morbidelli (ITA / Yamaha / SRT) 3 298,

4. Pol Espargaro (ESP / KTM) 12 626,

5. Takaaki Nakagami (JPN / Honda-LCR) 13 318,

6. Andrea Dovizioso (ITA / Ducati) 15 578,

7. Stefan Bradl (GER / Honda) 15 738,

8. Aleix Espargaro (ESP / Aprilia) 16 034,

9. Alex Marquez (ESP / Honda) 18 325,

10. Johann Zarco (FRA / Ducati) 18 596.

Classement final du Championnat du Monde MotoGP 2020:

1. Joan Mir (ESP / Suzuki) 171 points – Champion

2. Franco Morbidelli (ITA / Yamaha-SRT) 158,

3. Alex Rins (ESP / Suzuki) 139,

4. Andrea Dovizioso (ITA / Ducati) 135,

5. Pol Espargaro (ESP / KTM) 135,

6. Maverick Vinales (ESP / Yamaha) 132,

7. Jack Miller (AUS / Ducati-Pramac) 132,

8. Fabio Quartararo (FRA / Yamha-SRT) 127,

9. Miguel Oliveira (POR / KTM-Tech3) 125,

10. Takaaki Nakagami (JPN / Honda-LCR) 116

