Gouvernement fédéral : les smartphones devraient recevoir des mises à jour pendant 7 ans

Le gouvernement fédéral appelle les fabricants de smartphones à fournir à leurs appareils des mises à jour logicielles pendant sept ans. L’exigence dépasse le projet de la Commission européenne d’introduire une garantie de mise à jour de cinq ans.

Heise rend compte de la demande. Le magazine technologique c’t a parlé à une porte-parole du ministère fédéral de l’Économie des projets du gouvernement fédéral. En principe, le gouvernement fédéral soutient les propositions de la Commission européenne. Cependant, il y a un besoin de discussion sur des points individuels.

Livraison rapide de pièces détachées

En plus de la garantie de mise à jour de 5 ans, la Commission européenne exige également des fabricants qu’ils fournissent des pièces de rechange – également pendant cinq ans. Les pièces détachées pour tablettes devraient être disponibles pendant six ans. De plus, la Commission veut obliger les fabricants à publier les prix des pièces détachées et à ne plus les augmenter ensuite. Cependant, des limites de prix ne doivent pas être introduites.

Selon Heise, le gouvernement fédéral veut plaider non seulement pour une garantie de mise à jour plus longue, mais également pour une livraison rapide des pièces de rechange. Cela devrait prendre un maximum de cinq jours ouvrables.

Les fabricants critiquent les allégations

L’association de l’industrie numérique Europe, dans laquelle sont représentés tous les fabricants renommés tels qu’Apple et Samsung, a répondu aux demandes avec des critiques. Les fabricants souhaitent uniquement fournir des mises à jour de sécurité pendant trois ans et des mises à jour de fonctions pendant seulement deux ans. En ce qui concerne les pièces de rechange, les entreprises veulent se voir uniquement responsables de la fourniture de nouveaux écrans et batteries. Les fabricants rejettent totalement une étiquette énergétique pour les smartphones que la Commission européenne souhaite également mettre en place.

La mise en place d’une garantie de mise à jour plus longue profiterait principalement aux utilisateurs d’Android. Apple propose actuellement des mises à jour de sécurité et de fonctions pour les iPhones de cinq ans. Par exemple, iOS 14 est également disponible pour l’iPhone 6s, qui a plus de cinq ans.