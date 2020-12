Gottmik, le maquilleur de célébrité écœurant, est le premier homme trans à participer à la course de dragsters de RuPaul

Les reines arrivent! Course de dragsters de RuPaul sonne la nouvelle année avec une toute nouvelle saison, renforçant encore cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes et qui peut être résumée dans la phrase «tous Course de dragsters, tout le temps. » Douze nouvelles reines entreront dans la salle de travail pour la treizième saison de la saison phare de la franchise. Parmi les nouvelles reines, il y en a une qui fait l’histoire de la série d’une manière très énorme.

Gottmik est la dernière drag queen transgenre de la série, mais le premier homme transgenre

Gottmik est le tout premier homme transgenre à participer Course de dragsters de RuPaul. Auparavant, Peppermint était la première personne transgenre à participer à une série américaine de la franchise lorsqu’elle était finaliste de la saison 9. Bien que plusieurs reines transgenres aient été dans la franchise, Peppermint a été la première à être ouvertement transgenre avant. à la diffusion de sa saison.

En dehors de cela, Gia Gunn a participé à la saison 4 de Drag Race All Stars de RuPaul. Jiggly Caliente et Sonique seront également ajoutés à ce décompte lorsqu’ils apparaissent sur la cinquième saison à venir de Drag Race All Stars de RuPaul.

Monica Beverly Hillz a la particularité d’être la toute première candidate transgenre à annoncer qu’elle était transgenre lors de l’émission.

Gottmik veut montrer que l’interprétation de chacun peut être valable

Dans une interview de pré-saison avec Entertainment Weekly, Gottmik a parlé d’être dans la série et de faire l’histoire. L’interprète l’utilise en traînée et elle en traînée comme Gottmik.

«J’ai toujours été bon en maquillage, et si je sortais en drag, c’était la seule fois où les gens pensaient que j’étais un gars», a-t-il déclaré. «Je vivais pour ça, genre, j’adore ça! Je ne sortirais pas à moins d’être en train de me traîner de la tête aux pieds. «Même si je suis cintrée et fouettée et gorge, je suis féminine, mais c’est ce truc extraterrestre bizarre, je ne veux pas être trop jolie. Une fois que je suis devenu plus à l’aise avec moi-même, mon personnage de drag a pu devenir mon art, et c’est là que j’ai commencé à le prendre au sérieux.

«Les gars trans que j’ai vus [in media before this] ce n’était pas moi », a-t-il poursuivi. Trop masculin, trop droit…. J’ai regardé autour de moi, tous mes amis sont si féminins, cela signifie que je peux aussi être féminine! Quand j’ai réalisé cela, la partie était terminée. Je suis tellement excité et dans un si bon endroit et je suis prêt à me battre pour ma communauté et à la représenter.

Dans l’ensemble, Gottmik veut prouver que la traînée n’est pas qu’une chose et que tout le monde peut être qui il est et. faire ce qu’ils veulent faire.

« La chose principale que je veux clarifier, c’est que le spectre des genres est vraiment fou, et j’ai l’impression que faire du drag féminin est déroutant pour beaucoup de gens », a expliqué l’artiste de drag. « Je veux montrer à tout le monde que peu importe vers quoi vous faites la transition, garçon ou fille, il y a tout un spectre de genre entre les deux avec lequel vous pouvez jouer et vous amuser, et cela ne signifie pas que votre identité est moins valable. »