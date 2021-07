Gothic PS5, PS4 Adventure Lost in Random Rolls Date de sortie du 10 septembre

Le conte de fées gothique du studio suédois Zoink Lost in Random a annoncé sa sortie le 10 septembre, ainsi qu’une nouvelle bande-annonce de gameplay. Vous pouvez consulter le titre inspiré de Tim Burton ci-dessus, qui devrait vous aider à mieux comprendre ses « batailles de dés explosifs, ses tactiques de gel du temps et ses diverses capacités et sorts ».

« Dirigé par une méchante reine, le royaume du hasard est divisé en six royaumes sombres où la vie est dictée par un dé noir maudit », lit-on dans le texte de présentation. « En voyageant en tant qu’Even, les joueurs parcourront les mystérieuses rues pavées du pays, rencontreront ses habitants imprévisibles et entreprendront des quêtes courageuses afin de sauver sa sœur, Odd, des griffes de Sa Majesté. »

Il poursuit : « En cours de route, ils feront équipe avec Dicey, un petit et étrange dé vivant, et découvriront ensemble une histoire séculaire avec un message étonnamment moderne qui n’est généralement pas exploré dans le jeu : le hasard dans le monde n’est pas quelque chose à craindre ou à contrôler, mais un pouvoir qui peut être exploité en l’embrassant et en apprenant à rouler avec ses coups.

Profond. Le jeu a vraiment beaucoup de personnalité, et c’est génial de voir ces projets plus imaginatifs sortir récemment d’EA. Il devrait sortir sur PlayStation 5 et PS4, mais quelles sont les chances que vous le récupériez ?