Gotham Knights Series se déroule à la CW avec l’équipe Batwoman

La CW approfondit sa version d’une ville de Gotham sans Batman avec Chevaliers de Gotham, une nouvelle série d’action en direct basée sur les bandes dessinées de DC. Le drame est en développement au réseau de Batwoman les anciens Natalie Abrams, Chad Fiveash et James Stoteraux, les trois étant les scénaristes de la nouvelle émission. Fiveash et Stoteraux ont également travaillé sur Le journal des vampires et Gotham tandis que les autres crédits d’Abrams incluent Super Girl et Tous américains.

Chad Fiveash et James Stoteraux et producteur exécutif Chevaliers de Gotham aux côtés de Greg Berlanti, Sarah Schechter et David Madden. Natalie Abrams co-exécutif produit. Berlanti Productions produit en association avec Warner Bros. Television.

Bien que certains des mêmes noms travaillent sur Chevaliers de Gotham dans les coulisses, le nouveau spectacle ne serait pas un véritable Batwoman spin-off, bien que nous puissions voir différents personnages de cette émission ou d’autres de l’Arrowverse. Il n’est pas non plus directement basé sur le prochain jeu vidéo du même nom qui devrait sortir en 2022. Il reste à voir comment le nouveau spectacle figurera dans l’ensemble de l’Arrowverse, mais il semble approfondir cet univers DC particulier. qui a manqué son Batman pendant des années.

Un synopsis publié par Deadline se lit comme suit : « À la suite du meurtre de Bruce Wayne, son fils adoptif rebelle forge une alliance improbable avec les enfants des ennemis de Batman alors qu’ils sont tous accusés d’avoir tué le Caped Crusader. Et en tant que criminels les plus recherchés de la ville, ce Une bande d’inadaptés renégats doit se battre pour effacer leurs noms. Mais dans un Gotham sans chevalier noir pour le protéger, la ville descend dans le plus dangereux qu’elle n’ait jamais été. Cependant, l’espoir vient des endroits les plus inattendus comme cette équipe de fugitifs dépareillés deviendra sa prochaine génération de sauveurs connue sous le nom de Gotham Knights. »





L’émission télévisée n’est pas une adaptation directe du jeu vidéo Gotham Knights, mais les intrigues sont assez similaires. Le jeu se déroule à Gotham City après la mort apparente de Batman/Bruce Wayne et du commissaire James Gordon, entraînant une augmentation de la criminalité et de l’anarchie. Les anciens protégés de Batman se sont regroupés pour rétablir l’ordre à Gotham en l’absence de Dark Knight, notamment Dick Grayson/Nightwing, Barbara Gordon/Batgirl, Tim Drake/Robin et Jason Todd/Red Hood. Alfred Pennyworth et Renee Montoya semblent également aider les héros tandis que les méchants présentés incluent la Cour des hiboux, M. Freeze et le Pingouin.

le Chevaliers de Gotham Le jeu vidéo a été annoncé pour la première fois lors de l’événement DC FanDome l’année dernière. En octobre, une nouvelle bande-annonce du jeu a été publiée au FanDome de cette année, révélant une forte influence de la Cour des hiboux dans l’histoire. Vous pouvez regarder cette bande-annonce ci-dessous.





Il n’y a pas encore de mot sur les personnages qui seront présentés dans The CW’s Chevaliers de Gotham. De même, aucune annonce de casting n’a encore été révélée, et nous devrons attendre plus d’informations pour voir quels autres personnages de DC entreront dans l’Arrowverse avec ce nouveau spectacle. On ne sait pas quand The CW prévoit d’apporter Chevaliers de Gotham à la télévision. Cette nouvelle nous vient de Deadline.





La bande-annonce de l’histoire de Gotham Knights taquine une confrontation avec la cour des hiboux DC FanDome 2021 a révélé la bande-annonce officielle du prochain jeu vidéo Gotham Knights.

