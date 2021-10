« Gotham Knights » présente la Cour des hiboux comme ses méchants

L’univers DC Comics n’est pas resté inconscient du monde des jeux vidéo ces dernières années, et avec la sortie imminente de « Suicide Squad: Kill The Justice League », l’un des jeux qui a reçu le plus d’attention et d’attente des fans est » Gotham Knights », qui promet d’être une aventure trépidante se déroulant à Gotham City après la mort apparente de Batman.

L’équipe de développement de WB Games Montréal est restée silencieuse pendant des mois, mais grâce à l’arrivée de « DC FanDome », une nouvelle bande-annonce du jeu a révélé de nouveaux détails sur son histoire, qui mettra en vedette « The Court of Owls » comme les principaux antagonistes de la Bat-Family se bat dans sa lutte contre le crime organisé dans la ville.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le producteur partage de nouvelles nouvelles sur l’anime « Devil May Cry »

La bande-annonce commence par un récit affirmant que Batman et le commissaire Gordon n’ont jamais eu le contrôle de Gotham, donc « vous » n’aurez aucune chance. Cette voix se révèle appartenir à The Penguin, qui parle à Nightwing de « The Court of Owls », cette force mystérieuse qui a tiré les ficelles de la ville de l’ombre pendant des années. »

La bande-annonce présente Robin en train de prendre une mystérieuse clé alors que celui-ci, en compagnie de Red Hood, a été enfermé dans une sorte de cage. On peut également voir les héros de Gotham combattre les Talons, les forces combattantes de cette mystérieuse société secrète. Batgirl se démarque également en vue, qui apparaît portant l’un des masques de ce groupe.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Mortal Kombat: Creator explique l’origine de la célèbre phrase Scorpion

Bien que le jeu n’appartienne pas directement à la saga « Batman Arkham », « Gotham Knights » reprend un scénario similaire à la fin de « Arkham Knight », le Dark Knight annonçant à ses alliés sa retraite après avoir simulé sa mort, pour laquelle Nightwing, Red Hood, Robin et Batgirl doivent prendre leur place en tant que protecteurs de Gotham City.

« Gotham Knights », selon la description officielle de WB Games Montréal, sera un jeu avec un système RPG dans lequel chaque personnage a sa propre série de compétences et de niveaux de puissance qui augmenteront au fur et à mesure que le jeu progresse. Jusqu’à présent, il n’y a pas de date estimée pour son lancement, mais il devrait atteindre le public dans le courant de 2022.