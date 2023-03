Gotham Knights pourrait présenter un personnage préféré des Teen Titans

Chevalier de Gothams a déjà atteint l’écran de The CW, devenant l’une des 3 séries de l’univers DC qui a réussi à survivre au sein du réseau, bien qu’il n’ait aucun lien avec Superman et Loïs ou avec la dernière bannière du Arrowverse, Le flash. Cependant, la série inclut des références à la mythologie de la société de bandes dessinées, cherchant à plaire aux fans de la marque.





Dans Gotham Knights, à la suite du meurtre de Bruce Wayne, son fils adoptif rebelle forge une alliance improbable avec les fils des ennemis de Batman alors qu’ils sont tous accusés d’avoir tué le Caped Crusader. Et en tant que criminels les plus recherchés de la ville, ce gang renégat d’inadaptés doit se battre pour laver son nom. Mais dans une ville de Gotham sans chevalier noir pour la protéger, la ville devient la plus dangereuse qui ait jamais existé. L’espoir vient de l’endroit le plus inattendu, cependant, car cette équipe de fugitifs disparates deviendra leur prochaine génération de sauveurs connus sous le nom de Gotham Knights.

Mais les héros principaux et Harvey Dent ne sont peut-être pas les seuls personnages de DC à apparaître dans la série. La récente révélation du slogan du quatrième épisode de la série, « Of Butchers and Betrayals: X Marks the Spot » pourrait anticiper l’apparition de la version live-action d’un personnage populaire de Titans adolescents: Red-X (via ComicBookResources)

« Après avoir découvert des pistes potentielles dans leur enquête, Turner (Oscar Morgan) et Harper (Fallon Smythe) enquêtent sur un lien possible entre la mort de Bruce Wayne et la mort mystérieuse d’un avocat. »





Qui est Red-X ?

Warner Bros Discovery/DC

Red-X est une ancienne « identité de méchant » que Robin a temporairement utilisée dans le cadre d’une opération « d’infiltration ». L’identité a ensuite été assumée par un mystérieux anti-héros. Le nouveau Red-X est un combattant fort et capable, il a été démontré qu’il possède des capacités et des techniques très similaires à celles de Robin, voire supérieures à de nombreuses reprises, cependant, ses capacités mentales ne peuvent être comparées à celles de Boy Wonder.

La combinaison Red-X est alimentée par une substance appelée xynothium, qui permet à son porteur de générer, depuis l’avant et la paume des gants et la boucle de la ceinture, un « X » comme tout type d’arme, qu’elle soit solide, aussi dure que du métal ou polyvalent comme le caoutchouc, ou sous forme d’énergie. Le masque a un dispositif de distorsion de la voix intégré et la ceinture apporte également plusieurs surprises.