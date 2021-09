Gotham Knights obtient l’art clé avant l’éruption du fandome de DC

Le bagarreur coopératif Gotham Knights, aux côtés de Suicide Squad: Kill the Justice League, réapparaîtra lors du DC Fandome le 16 octobre – et pour vous aider jusque-là, voici un aperçu de l’art clé de la sortie. L’image montre une ville de Gotham recouverte de pluie, avec les héros Nightwing, Batgirl, Robin et Red Hood se pavanant avec confiance vers la caméra. Travaille, tigre – rawrrr !

Un petit détail subtil est le reflet de Batman dans une flaque d’eau au sol, donnant l’impression qu’il surplombe ses protégés. Artistiquement, cela rappelle beaucoup l’esthétique de Batman: Arkham Knight, avec une toile de fond nocturne compensée par des néons brûlants. Nous ne pouvons évidemment pas en déduire grand-chose, alors imprégnez-vous simplement de la beauté et cet événement révélateur se produira avant que vous ne le sachiez.