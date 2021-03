Gotham Knights: le jeu d’action coopératif n’arrivera pas avant 2022

La sortie du jeu d’action Chevaliers de Gotham devrait effectivement avoir lieu en 2021, mais sans date exacte. Mais maintenant, il est dit que vous êtes autorisé à pas avant l’année prochaine suivez les traces de Batman.

Gotham Knights est reporté à l’année prochaine

Les développeurs expliquent sur Twitter qu’ils ont encore besoin de temps pour faire de « Gotham Knights » le jeu que les joueurs * la meilleure expérience possible peut offrir. Une date exacte n’a pas été donnée. Cela veut simplement dire: 2022. Il se pourrait donc que nous devions attendre la fin de 2022.

Même si nous devons attendre un peu plus longtemps pour l’aventure, nous verrons plus du jeu d’action dans les mois à venir. En cela, vous vous glissez dans le rôle de Robin, Red Hood, Nightwing et Batgirlqui veulent nettoyer les rues de Gotham après la mort de Batman. Parce que, depuis que le chevalier noir a temporairement béni, il y a maintenant le chaos et le crime est endémique.

Vous pouvez soit seul, soit quatre en coopération jouer. Tout le monde assume alors le rôle de l’un des super-héros nommés. Tout le monde a certaines compétences que vous devez bien sûr utiliser tactiquement en équipe pour vaincre les méchants.

« Gotham Knights » est censé aller au célèbre série « Batman Arkham » rappelez-vous, mais manquez celui-ci une nouvelle et fraîche rotation. Et pas seulement grâce au gameplay coopératif. L’histoire doit également être différente et affecter le gameplay. Cependant, on en sait actuellement peu sur le titre, qui changera dans les mois à venir.

J’espère que nous en apprendrons également plus sur les progrès de Gotham Knights très similaire « Suicide Squad: Kill the Justice League » diffère. Parce que dans ce jeu d’action DC, vous êtes également quatre sur la route.