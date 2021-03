Gotham Knights, le dernier jeu PS5 et PS4 retardé en 2022

@N Northern_munkey Je prévois d’acheter It Takes Two, Deathloop, Returnal, RnC, Little Devil Inside, Back 4 Blood et Kena avant septembre tant qu’ils ne s’avèrent pas être des ordures ou retardés. Mec, je suis prêt.

J’ai édité ma première déclaration en disant que le fait qu’il n’y ait pas une tonne d’exclusivités PS5 est exactement ce que voulaient une grande partie des joueurs. Depuis un an et demi, j’ai lu une tonne de commentaires pleurnichards disant qu’il n’était pas juste que Sony abandonne la PS4 et qu’ils devraient faire du cross-gen. Ils ont pleurniché à ce sujet et cela fonctionne de cette façon.

J’ai pleinement soutenu l’abandon de la PS4 car elle a eu 7 ans de jeux et il est temps de faire tout son possible dans la PS5, mais beaucoup ne ressentent pas la même chose que moi. J’ai été déchiré à plusieurs reprises. Je soutiens pleinement les générations.

Edit: j’ai oublié RE Village. Outriders était sur ma liste mais maintenant c’est une attente et voir.