Gotham Knights Episode 1 Date de sortie, heure de diffusion, plateformes à regarder

in

Récemment, de nombreuses personnes recherchent la date de sortie de l’épisode 1 de Gotham Knights. Tous les amoureux de DC attendent actuellement la série à venir. Pour connaître tous les détails sur cette série, les fans deviennent vraiment fous et vous êtes nombreux à chercher partout sur Internet. Pour cette raison, nous sommes ici pour répondre à toutes vos questions et si vous recherchez également tous ces détails, vous avez trouvé le bon endroit.

Dans cet article, nous fournirons presque toutes les informations concernant la date de sortie de l’épisode 1 de Gotham Knights. Ici, nous vous informerons également des détails tels que Où diffuser cette série, Liste des épisodes, Spoilers et bien plus encore. Nous vous recommanderons donc à tous de suivre cet article jusqu’à la fin.

Vous pouvez également lire sur: Bleach TYBW Anime Episode 2 Date de sortie

Il s’agit d’une prochaine série télévisée américaine de super-héros créée par James Stoteraux, Natalie Abrams et Chad Fiveash. Le nom de ses sociétés de production est Berlanti Productions, DC Entertainment et Warner Bros. Television. Beaucoup de gens attendent cette série dans différentes régions et ce spectacle a un grand battage médiatique avant même sa sortie.

L’histoire de cette émission suit simplement les membres de la famille Batman et d’autres DC Comics. Au fur et à mesure de la progression de la série, vous pourrez voir après la mort de Bruce son fils adoptif Turner Hayes développer une collaboration improbable avec les enfants des adversaires de Batman. Ce spectacle semble assez intéressant et nous espérons qu’il se comportera bien aux yeux du public. Actuellement, les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 1 de Gotham Knights. Alors sachons-le.

Gotham Knights Épisode 1 Date de sortie

Si nous parlons de la date de sortie de l’épisode 1 de Gotham Knights. Selon les sources officielles, cette émission devrait sortir en 2023, mais jusqu’à présent, la date de sortie exacte n’a pas été révélée. S’il y aura une annonce concernant sa date de sortie, nous vous en informerons ici sur cette page dès que possible.

Vous pouvez également lire sur: Wolfboy And The Everything Factory Saison 2 Episode 2 Date de sortie

Où diffuser Gotham Knights?

Si vous êtes impatient de regarder cette série, vous pouvez la regarder sur The CW et c’est le réseau officiel de cette série. Nous vous ferons également savoir où vous pouvez diffuser cette émission après sa sortie. La disponibilité de ce spectacle variera également selon votre région.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 3 de la saison 3 de Kung Fu

Liste des acteurs

Comme nous avons partagé tous les détails possibles sur ce spectacle à venir. Voici la liste des acteurs de cette série.

Oscar Morgan dans le rôle de Turner Hayes,

Navia Robinson comme Carrie Kelley

Fallon Smythe dans le rôle de Harper Row

Tyler Di Chiara dans le rôle de Cullen Row

Olivia Rose Keegan comme Duela Dent

Anna Lore comme Stéphanie Brown

Rahart Adams comme Brody

Misha Collins comme Harvey Dent

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 5 de la saison 5 de The Rookie

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 1 de Gotham Knights, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour regarder cet épisode. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 1 de Gotham Knights, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂