Gotham Knights devrait faire ses débuts sur The CW le mois prochain

La série attendue Chevaliers de Gotham sur The CW devrait être présenté en première le mardi 14 mars à 21 h HE. Natalie Abrams, scénariste et co-productrice exécutive de l’émission, a annoncé sur Twitter que l’équipe avait terminé le tournage de la première saison du projet. De même, Abrams a expliqué à quel point le temps s’était écoulé rapidement puisque les auditions n’avaient eu lieu qu’il y a un an et que la production venait de se terminer. Natalie a exprimé sa gratitude et son appréciation pour les acteurs et l’équipe, reconnaissant leurs efforts inlassables et leur dévouement. Vous pouvez la consulter tweeter dessous:





Chevaliers de Gotham a lieu après la mort de Bruce Wayne et l’absence subséquente de Batman. Une fausse accusation de meurtre est portée contre Turner Hayes, le fils adoptif de Wayne, ainsi que trois personnages. Dans un effort pour prouver son innocence, il fait équipe avec la progéniture des ennemis jurés de Batman, Duela, Cullen et Harper Row. Un mal et des ténèbres encore plus grands les attendent alors qu’ils découvrent la vérité.

Chevaliers de Gotham est produit par Berlanti Productions sous la direction de Greg Berlanti et en collaboration avec Warner Bros. Television. Les producteurs exécutifs de l’émission incluent Berlanti, Sarah Schechter et Leigh London Redman. L’équipe de rédaction comprend d’anciens Batwoman écrivains, dont Abrams, Fiveash et Stoteraux, Fiveash et Stoteraux agissant en tant que producteurs exécutifs et showrunners. L’émission met en vedette Navia Robinson, Misha Collins et Anna Lore.





Un regard sur l’avenir des émissions de super-héros CW

La CW a toujours été connue pour son accent sur la programmation destinée aux jeunes, qui comprend des drames destinés aux jeunes adultes et des séries de super-héros extrêmement populaires auprès de tous. Cependant, avec l’arrivée de Flèchel’accent mis par le réseau sur le genre des super-héros s’est solidifié, ce qui a entraîné une augmentation rapide de la popularité.

Cependant, avec sa récente vente à Nexstar, le réseau travaille sur d’importants changements affectant sa programmation. Cela a impliqué l’annulation d’émissions populaires alors que le réseau vise à changer son orientation et à répondre aux préférences changeantes de son public.

En février 2022, The CW a annoncé l’ajout de Chevaliers de Gotham parmi une collection de pilotes qui devaient être produits, qui comprenait Les Winchester et Marcheur : Indépendance. Ces émissions partagent toutes le fil conducteur d’avoir des acteurs qui ont déjà joué dans l’émission Surnaturel. Chevaliers de Gotham avait été officiellement éclairé pour une saison complète, le tournage devant commencer en septembre dernier. Le créateur de l’émission, JJ Abrams, a gardé les téléspectateurs engagés en publiant du contenu en coulisses et des teasers d’épisodes, donnant aux fans un aperçu du développement de l’émission.

Chevaliers de Gotham est prêt à sortir, en première sur The CW le 14 mars.