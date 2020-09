Gotham Knights dévoile les acteurs de la voix de ses protagonistes

L’une des annonces les plus remarquables du pas si lointain DC Fandome était, sans aucun doute, celui de Chevaliers de Gotham. Après des mois de spéculations sur ce qui pourrait être estimé pour la franchise Dark Knight, ce travail a pris l’identité très théorisée du dernier projet de Warner Bros., se présentant devant nous à travers un grand bande annonce qui a ensuite été remplacé par un encore plus intéressant gameplay. Cependant, il y a encore beaucoup de détails sur votre proposition que la communauté veut savoir, donc on s’attend à ce que les responsables partageront progressivement plus d’informations à ce sujet.

Un acte qu’ils ont, en effet, réalisé cette semaine, en partageant avec nous qui seront les acteurs qui donneront la parole aux personnages principaux du voyage. Ainsi, selon ce qui a été enregistré par GamingBolt, la configuration de la distribution principale sera déterminée sous la ligne suivante:

Fille chauve-souris : Amérique jeune.

: Amérique jeune. Nightwing : Christopher Sean.

: Christopher Sean. Robin : Sloane Morgan Siegel.

: Sloane Morgan Siegel. Chaperon rouge : Stephen Oyoung.

: Stephen Oyoung. Homme chauve-souris: Michael Antonakos.

Ainsi, nous trouvons certainement des noms intéressants, dont, du moins en ce qui concerne le monde des jeux vidéo, se démarque Antonakos étant aussi celui qui a prêté sa voix à Alexios, Co-star d’Assassin’s Creed Odyssey. Enfin, on se souvient que Chevaliers de Gotham Il n’a pas encore de date de sortie, mais il a été annoncé pour PC, Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4.

