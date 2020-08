"Gotham Knights": Coopération avec seulement deux joueurs et en ligne uniquement

Robin, Batgirl, Nightwing et Red Hood – le noble quatuor, en tant que successeur de Batman, enseigne les peurs dans “Gotham Knights”. Mais seulement en duo. Et uniquement en ligne.

Dans “Gotham Knights”, il y a quatre personnages jouables: les héros sombres Robin, Batgirl, Nightwing et Red Hood, qui ont mis un terme aux méchants de Gotham City. L’hypothèse était donc qu’un mode coopératif exigerait que quatre joueurs unissent leurs forces dans la lutte contre les méchants. Comme le développeur Warner Bros. Montréal l’a maintenant annoncé dans un communiqué de presse, le multijoueur est limité à deux joueurs. Et des sessions en ligne.

“Gotham Knights” ne sera pas un multijoueur sur canapé

Les joueurs avaient précédemment espéré une coopérative de canapé dans “Gotham Knights”: deux joueurs jouent ensemble sur un écran via un écran partagé, chacun contrôlant son personnage avec son propre contrôleur.

Warner Bros. Montréal a maintenant anéanti ces espoirs avec le communiqué de presse. Un multijoueur n’est donc possible que via une connexion en ligne. Pour les joueurs PlayStation, cela signifie qu’ils doivent avoir un abonnement PlayStation Plus. Les joueurs Xbox doivent avoir un abonnement en ligne Xbox Live.

“Gotham Knights” sortira en 2021 pour PS4, Xbox One et PC – ainsi que pour les consoles de nouvelle génération PS5 et Xbox Series X.