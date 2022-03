Gotham Knights confirmé pour la sortie de l’automne 2022

Le développeur de jeux vidéo Jeux Warner Bros Montréala enfin fourni une date de sortie pour l’un des jeux les plus attendus. » Chevaliers de Gotham »le prochain serait en avant-première 25 octobre plus tôt cette année, nous permettant de contrôler la Batfamily pour débarrasser les rues de Gotham des méchants les plus redoutables.

Annoncé via le compte officiel du jeu, il avait été précédemment stipulé que sa première aurait lieu en 2022, mais il n’y avait pas de date précise, il y avait même des rumeurs selon lesquelles « Gotham Knights » rencontrait des problèmes avec son développement et qu’il pourrait être retardé jusqu’en 2023 Bien que nous devions encore attendre un peu, sa sortie cette année est une bonne nouvelle pour les fans de DC Comics.

L’intrigue de »Gotham Knights » se déroule après la mort tragique de Homme chauve-souris, laissant la famille criminelle de Nightwing, Robin, BatGirl et Red Hood en charge de Gotham City. Dans le jeu, nous pourrons contrôler les quatre personnages, chacun doté de capacités uniques, qui aideront et inciteront les joueurs à générer des stratégies pour achever les criminels dans les rues.

Les bandes-annonces de gameplay ont révélé que » Gotham Knights » comprendra des ennemis classiques de Batman tels que le Pingouin et M. Freeze, cependant, il utilisera l’un des nouveaux ennemis du Dark Knight tels que la Court of Owls, un groupe d’assassins brutaux traquer les citoyens de Gotham.

Warner Bros. Montréal a l’intention de présenter plusieurs nouvelles formes d’ennemis redoutables de Batman, en collaboration avec les créateurs Scott Snyder et Greg Capullo développer davantage la mythologie du chevalier noir.

Au-delà de « Gotham Knights », les fans de jeux vidéo de super-héros peuvent également s’attendre à la sortie éventuelle de « Suicide Squad Kill the Justice League ». Développé par Rocksteady Studios, le jeu de tir à venir se déroule dans le même univers que les jeux d’arcade. »Batman Arkham » et verra les joueurs affronter une Justice League sous le contrôle de son cerveau, contrôlant les personnages Harley Quinn, King Shark, Deadshot et Captain Boomerang.

»Gotham Knights » sortira le 25 octobre et sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et pc.