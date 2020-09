Gotham Knights aura cinq districts et une “ citoyenneté vivante ” pour créer un monde immersif

Dans les titres où l’exploration ouverte est l’un des piliers, il est également essentiel que les mondes dans lesquels ils se déroulent se sentent vivants. Pour y parvenir, avoir des PNJ crédibles et indépendants, qui remplissent des fonctions indépendantes de la présence ou non du joueur, est également vital pour développer la notion d’écosystème naturel et immersif. Cependant, c’est un excellent travail avec lequel plusieurs études se sont attaquées, en particulier ces dernières années, et Warner Bros., salutations de Chevaliers de Gotham, ils assumeront également un tel objectif titanesque.

En ce sens, une entrée a été partagée dans le blog PlayStation où Patrick Redding, directeur créatif de la production, a pu partager certaines des projections qu’il a pour l’œuvre. Cependant, les déclarations sur Gotham, sur la façon dont l’objectif est de construire une “monde ouvert évolutif avec un écosystème vivant“, qui stipule que le jeu vidéo aura cinq districts qui comprennent”lieux et lieux emblématiques, qui ont une histoire “.

En revanche, faisant allusion au même sujet, l’entrée indique que ce nouveau Gotham “prend en charge la fusion de plusieurs éléments pour créer un écosystème vivant, toujours prospère. Un citoyen vivant se rendant au travail ou à l’épicerie locale, dans la circulation ou rentrant de la gare en courant. Plusieurs factions criminelles. Police de Gotham City“Et, par rapport à cela, Redding Ajouter: “Il offrira une tonne de variété et de complexité qui pourront continuer à évoluer, à modifier et à ajouter au fur et à mesure que le joueur progresse tout au long de l’histoire.“.

Enfin, on se souvient que Chevaliers de Gotham Il n’a pas encore de date de sortie, mais il a été annoncé pour PC, Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4.

