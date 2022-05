Gotham Knights arrive exclusivement sur la prochaine génération, nouvelle bande-annonce de gameplay

Pendant Arkham-Développeur Solide comme un roc avec Suicide Squad: Tuez la Justice League axé sur le côté criminel Warner Bros Montréal au brawler coopératif Chevaliers de Gotham travaillé. Enfin, le 25 octobre, un nouveau RPG d’action nous attend dans le Homme chauve-souris-Univers.

Cependant, la chauve-souris noire fait partie de l’histoire du jeu et nous devons jouer le rôle de Aile de nuit, Fille chauve-souris, Chaperon rouge et Rouge-gorge assurer l’ordre dans les rues de la métropole Gotham.

Apparemment, ils ne font que l’apprécier ordinateur personnel-, PS5 et Xbox série X|S-joueurs. Les versions initialement annoncées pour PS4 et Xbox One ont été effectivement supprimés.

Gotham Knights : Une nouvelle bande-annonce est sortie

L’information provient directement d’une publication d’hier Bande-annonce de gameplay aux chevaliers de Gotham. Dans celui-ci, les deux personnages Aile de nuit et Chaperon rouge présenté plus en détail. Le gameplay est vraiment bon et vous donne envie de plus. Regardez la bande-annonce par vous-même.

Profiter de l’occasion Warner Bros. Cependant, pour faire passer un message qui n’est certainement pas sans importance pour beaucoup : la Consoles de dernière génération venir vide. Donc, si vous n’avez pas eu la chance de vous procurer l’une des plates-formes convoitées de nouvelle génération et que vous ne possédez pas de PC de jeu, vous devrez malheureusement passer.

D’un autre côté, cela fait de Gotham Knights l’un des rares bons Titre Next Gen. Seulement Sony avaient semé la confusion dans le passé alors qu’ils n’étaient en fait que pour PS5 matchs programmés encore à court terme PS4 mise à disposition.

Qu’est-ce que Gotham Knights ?

Dans « Gotham Knights », nous découvrons la ville sombre sous un nouvel angle. Homme chauve-souris est évident morte et ses quatre étudiants essaient de remplir les grands pas ensemble. Bien sûr, ils doivent également accepter la perte. Cependant, ils n’ont pas beaucoup de temps, parce qu’un nouvelle menace devient une évidence.

Du Conseil des hiboux est une mystérieuse société secrète qui Gotham a guidé et contrôlé depuis le secret pendant de nombreux siècles. Le Conseil a été depuis sa création dans le des bandes dessinées Très populaire en 2012, les fans souhaitent depuis longtemps que l’organisation secrète soit présentée dans un jeu ou un film.

Ces désirs se révèlent réalisé en octobresi « Gotham Knights » pour PS5, Xbox série X|S et ordinateur personnel apparaît.