‘Gossip Girl’: Une querelle dans les coulisses a conduit CW à publier une déclaration sauvage

Avouons-le – Hollywood regorge de gens qui ont l’habitude de se débrouiller et qui ont une vision artistique de la façon dont leur métier devrait être pratiqué. Il ne manque pas d’histoires de tempérament sur le plateau, et le fait est que le fait d’amener des gens dans une profession aussi motivée par l’ego collés ensemble sur un plateau est une recette pour des explosions émotionnelles. De nombreuses stars ont pris d’assaut, et il existe de nombreux récits de querelles entre co-stars qui ont failli tourner un film ou changer les plans d’une série télévisée.

Il s’avère que l’ensemble de Une fille bavarde a été en proie à une telle querelle, et la CW a même dû y répondre avec une déclaration publique cinglante.

‘Gossip Girl’ a été créée sur la CW en 2007

De 2007 à 2012, Une fille bavarde a fourni six saisons de drame pour adolescents absolument fascinant. Situé dans l’Upper East Side de New York, l’histoire suit la vie de plusieurs adolescents riches et privilégiés qui tissent des toiles de tromperie les uns autour des autres. Le drame était basé sur des livres du même nom de Cecily von Ziegesar, et le premier a été publié en 2002. Les personnages créés par von Ziegesar – en particulier le personnage controversé Jenny Humphrey – ont fait leur chemin dans une autre série de livres dans un spin-off appelé La It Girl.

L’émission en sait également une ou deux sur les retombées, car une nouvelle version de la série sera diffusée sur HBO Max. Les créateurs originaux sont de retour à bord pour la série à venir, et ils veulent que les fans sachent qu’il ne s’agit certainement pas d’un redémarrage. «Je voulais vraiment que cela ressemble à une extension et en aucun cas à un redémarrage», a expliqué le producteur exécutif Joshua Safran. Les créateurs gardent le silence sur la plupart des détails afin de permettre aux fans d’anticiper la série à venir. Le tournage – qui a été retardé plusieurs fois en raison du coronavirus (COVID-19) – a finalement commencé en novembre 2020.

Deux acteurs sur le plateau avaient une carrière de chanteur

Sur l’original Une fille bavarde, il y avait beaucoup d’acteurs adolescents et jeunes adultes pour remplir tous les rôles de la distribution tournante de personnages. Taylor Momsen (qui a joué Jenny Humphrey) et Leighton Meester (qui a joué Blair Waldorf) étaient tous deux des chanteurs en herbe en plus de leurs crédits d’acteur.

Comme le rapporte ScreenRant, le groupe de Momsen, The Pretty Reckless, s’est formé en Une fille bavarde était à l’antenne, et l’association de la star avec la série a certainement contribué à donner à son groupe un regain de popularité. Meester, elle aussi, lançait une carrière de chanteuse à peu près à la même époque, mais elle volait en solo. Sa collaboration avec Cobra Starship sur la chanson «Good Girls Go Bad» a contribué à accroître sa visibilité.

La jalousie a déclenché une querelle entre Taylor Momsen et Leighton Meester

On pourrait penser qu’avoir l’expérience partagée de commencer une carrière musicale tout en jouant sur le tournage d’un drame populaire pourrait rapprocher les deux jeunes acteurs, mais ce n’est pas comme ça que ça s’est passé. Deux des chansons de Meester ont été utilisées dans la série et la jalousie a déclenché une querelle entre les deux étoiles montantes, que les fans pouvaient facilement ressentir à l’écran en regardant Blair et Jenny se battre. Momsen aurait également voulu que sa musique soit représentée dans la série, mais ce n’était pas dans les cartes.

Plutôt que de garder les choses à huis clos et de gérer la querelle tranquillement, la CW a publié une déclaration brutale qui n’aurait pas pu améliorer la situation. «L’émission soutiendra Taylor et sa musique le moment venu, mais sa musique n’est pas encore prête», a expliqué le réseau. Aie. Non seulement Momsen a dû faire face au fait que sa co-star obtenait du temps d’antenne pour sa musique dans l’une des émissions les plus populaires de la télévision, contrairement à son propre groupe, mais elle a également dû voir une déclaration publique sur son manque perçu de préparation musicale. Sa musique a finalement été présentée dans l’émission, vers la fin de la saison 4.