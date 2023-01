Gossip Girl Showrunner parle du retour de CE personnage original

Attention : Spoilers pour Gossip Girl Saison 2, Épisode 6.Hé les Upper East-siders, Gossip Girl ici – et il semble que même la deuxième génération de mondains gâtés n’est pas à l’abri de l’infâme Georgina Sparks.





Michelle Trachtenberg a repris son rôle de Georgina merveilleusement méchante et sauvage dans le dernier épisode du redémarrage de HBO Max, se retrouvant face à face avec la dernière personne derrière le surnom de Gossip Girl dans la saison 2, épisode 6, « Comment enterrer un millionnaire. » Bien que l’apparition de G dans le Une fille bavarde Le redémarrage a peut-être surpris certains, le showrunner Joshua Safran a déclaré que Trachtenberg était en pourparlers pour reprendre son rôle dans la série originale du drame depuis un certain temps.

FILM VIDÉO DU JOUR

JS a rompu son silence lors de la révélation surprise de mercredi, en disant à Screen Rant :

« Quand j’ai lancé l’émission en revenant, je savais que je voulais que Michelle revienne. Michelle et moi sommes restés en contact au fil des ans par SMS ou DM quelques fois par an. C’était très important de la ramener. La seconde que l’émission était éclairée, je pense en fait qu’elle m’a tendu la main, ce qui signifie qu’elle savait que c’était en cours. Mais une fois l’annonce sortie, elle a dit : « Ok, qu’est-ce qu’il y a ? Que se passe-t-il ? » »

Une fois que Trachtenberg était pleinement d’accord avec le retour de son personnage, la conversation est passée à la question suivante la plus urgente : comment Georgina pourrait-elle apporter un maximum de chaos ?

Il s’avère que la réponse était le temps.

« Je lui ai dit, [and to] la salle des écrivains, dont Georgina avait besoin pour faire un maximum de chaos. Pour ce faire, nous devions d’abord produire suffisamment de nos personnages afin que vous compreniez les enjeux avant qu’elle ne se présente. Elle a vite compris qu’il valait mieux pour elle attendre [until] saison 2, quand elle aurait le maximum d’impact. »





Verrons-nous plus de personnages de CW Original? JS dit presque certainement

Distribution télévisée domestique de Warner Brothers

Avec « la chienne de retour en ville » (selon ses propres mots), Une fille bavarde les fans ne peuvent s’empêcher de se demander si nous aurons un aperçu d’autres personnages de la première génération de la série, à savoir Serena (Blake Lively) et Dan (Penn Badgley), puisque le chaos maximum de Georgina inclut apparemment l’effraction dans la maison de ses anciens ennemis . Safra a dit :

« J’espère bien. Avec Dan et Serena, c’était juste amusant. J’adore savoir que Georgina ne les avait pas laissés seuls. Je dirais que l’un de mes monologues préférés de Georgina que nous ayons jamais eu est probablement elle dans ce épisode parlant de la façon dont elle est devenue un fantôme dans leur maison. Tous les spécialistes qu’ils ont dû embaucher pour essayer de comprendre ce qui ne va pas avec leur maison. (Rires) Mais c’est Georgina, et je savais que je pouvais ‘ Je ne montrerai pas Dan et Serena, évidemment. »

Bien que ce ne soit certainement pas la dernière fois que nous entendrons parler de Serena et Dan lors du redémarrage, en particulier avec G laissant tomber la première mention que l’heureux couple est maintenant parents, nous pourrions également avoir droit à plus de Georgina.

« Il y a des personnages que nous espérons faire revenir, et si la série continue, nous avons bien l’intention de le faire. Je pense que c’est vraiment bien d’avoir une ou deux personnes qui reviennent par saison. Mais aussi, Georgina n’est jamais trop loin. »

Une fille bavarde La saison 2 sort chaque semaine sur HBO Max, les épisodes 1 à 7 sont disponibles dès maintenant.