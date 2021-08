Gossip Girl Reboot Saison 2: distribution, intrigue et plus

– Publicité –



Alors que le redémarrage de Gossip Girl a à peine atteint la moitié de sa saison initiale, les acteurs et l’équipe avaient des indices sur la seconde. Même si HBO Max relance légalement le drame, Joshua Safran, le producteur exécutif, a annoncé qu’une solide deuxième saison présenterait des camées de la distribution.

«Le redémarrage contient 16 compositions de séquences malgré sept, et 22 reprises malgré 12. C’est parce que le drame est complexe, donc il n’y a pas beaucoup de temps. On pourrait penser que Blair est sorti pour la deuxième saison si vous le lui demandiez. « La conclusion était que nous devrions terminer la première saison. La deuxième saison nous permettrait d’avoir des camées qui sont beaucoup plus populaires que les éloges, tout en leur donnant quand même des intrigues.

Gossip Girl Reboot Saison 2: Distribution et intrigue

La saison des Gossip Girls est maintenant disponible en deux parties. Il comprendra la phase finale, qui sera diffusée le 12 août. Le deuxième ensemble contient des épisodes qui seront disponibles à tout moment en 2021. Il reste encore de l’intrigue à raconter, il nous est donc difficile de savoir ce que la deuxième saison pourrait nécessiter. Safran a prouvé qu’il pouvait exécuter un plan.

Il était certain qu’il n’acceptait pas de traduire le casting de personnes qu’il avait dans ses pensées.

De nombreux réalisateurs natifs de Gossip Girls ont déclaré qu’ils seraient au moins ouverts à la possibilité de revenir.

Chace Crawford – Nate Archibald

Jordan Alexandre – Julien

Whitney Peak – Zoya

Evan Mock – Aki

Thomas Doherty – Max

Emily Alyn Lind – Audrey

Eli Brown – Obie

Sion Moreno – Luma

Savannah Smith – Argent

Tavi Gevinson – La chef de file de Gossip Girl, Kate Keller.

Les étoiles reviendront-elles ?

Bien qu’aucun des membres de la distribution n’ait confirmé qu’ils seraient de retour pour le deuxième tour, il est difficile de les imaginer ne pas être enthousiasmés par la suite.