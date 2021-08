Gossip Girl : quels acteurs de la version originale étaient des petits amis ?

Chaque jeudi, HBO Max ajoute un nouveau chapitre de la nouvelle version de Une fille bavarde à votre catalogue. Cependant, le fait que l’histoire de Gossip Queen ait un redémarrage a ramené les acteurs de la bande originale au point de mire. Là-bas en 2007, à la sortie de la première série, tous les interprètes étaient dans la vingtaine et leur premier rôle était dans cette fiction qui, en plus, les a lancés vers une renommée internationale.

Le casting original de Gossip Girl. Photo : (IMDB)



Cependant, ce qui a le plus excité la première création de Une fille bavarde est que ces acteurs tant aimés des fans ont pris leur lien au-delà du plateau d’enregistrement. Le tournage, qui leur a fait passer de longues journées ensemble, est devenu le cupidon de nombreux acteurs. Et, bien qu’aucune des relations ne perdure aujourd’hui, cela ne fait pas de mal de les revoir.

Les relations sur Gossip Girl qui ont traversé l’écran :

1. Jessica Szohr et Ed Westwick :

Dans la fiction, elle incarnait Vanessa, l’amie de Dan Humphrey, alors qu’il était l’inoubliable Chuck Bass. Et, malgré le fait que devant les caméras leurs personnages n’avaient aucun lien, pendant leurs heures de travail, une grande amitié a émergé entre eux.

Jessica Szohr et Ed Westwick. Photo : (Getty)



Après un an à se connaître et les deux étant célibataires, ils ont décidé de commencer une parade nuptiale qui a duré deux ans. Entre 2008 et 2010, les acteurs ont commencé l’une des romances les plus tendres en dehors de Une fille bavarde, mais comme il s’est passé, leur rupture s’est produite en raison de certaines infidélités.

2. Blake Lively et Penn Badgley :

Cette relation a probablement été l’une des plus attendues par les fans de Une fille bavarde. C’est que Lively et Badgley ont joué respectivement Dan et Serena, l’une des parades nuptiales les plus emblématiques de la série. Au cours des premières saisons, leur alchimie était inégalée, quelque chose qui a évidemment traversé l’écran.

Blake Lively et Penn Badgley. Photo : (Getty)



Malgré tout, leur relation a pris fin au milieu de la série, mais les deux ont fait preuve d’un professionnalisme similaire à celui de Joey King et Jacob Elordi. En effet, à l’époque, Joshua Safran a reconnu dans Vanity Fair avoir découvert qu’ils ne sortaient plus ensemble à la fin de la saison 2 : « Ils ont gardé la rupture secrète de l’équipe, je ne sais même pas comment ils ont fait ça », a-t-il dit.

3. Sebastián Stan et Leighton Meester :

Une chose en amène une autre et Leighton et Sebastián en sont le parfait exemple. Au cours de la première saison, ses personnages, Carter Baizen et Blair Waldorf ont flirté plus d’une fois et il semble que le sentiment était inévitable. C’est-à-dire qu’en coulisses, ils ont commencé à vraiment tomber amoureux.

Sebastian Stan et Leighton Meester. Photo : (IMDB)



Pendant plusieurs années, les acteurs étaient en couple et, bien qu’ils n’aient pas pu continuer leur cour, ils ont maintenu une relation cordiale. Même ainsi, selon Meester a déclaré dans une interview avec Seventeen, la rupture a été une étape difficile : « tout était très difficile, j’étais très triste quand cela s’est terminé », a-t-il déclaré.