Gossip Girl prévoit de ramener les personnages de l’original dans la saison 2

Joshua Safran a également expliqué pourquoi il n’avait pas invité le casting original à la première saison du redémarrage.

L’original Une fille bavarde le casting peut ne pas apparaître dans la première saison du redémarrage, mais il est prévu de les ramener plus tard.

Dès que HBO Max a annoncé qu’ils ramèneraient Une fille bavarde avec une toute nouvelle distribution, les fans du drame original à succès pour adolescents ont été à la fois excités et nerveux de savoir comment la série 2021 se comparerait à la première édition de la série. Le nouveau Une fille bavarde fait ses débuts cette semaine (7 juillet) et il promet d’être beaucoup plus étrange et diversifié qu’avant.

Verrons-nous un jour Blair et Serena revenir Une fille bavarde mais? Il s’avère que la saison 2 pourrait mettre en vedette plusieurs favoris des fans.

Gossip Girl prévoit de ramener des personnages de l’original dans la saison 2. Photo : PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy Stock Photo, HBO Max

S’adressant à Daily Beast, Une fille bavarde Le showrunner Joshua Safran a taquiné: « La décision était de mettre la saison 1 à notre actif et si nous obtenions la saison 2, nous aurons la chance d’apporter des camées qui sont plus que des camées glorifiés, mais qui leur donnent en fait des intrigues. »

Il a ensuite expliqué: « J’espère que nous y arriverons et que nous contacterons le casting si le moment est venu pour voir s’ils voudront venir. Il y a des camées dans la saison 1 de personnes de la série originale, mais pas de la série des habitués. »

Quant à savoir pourquoi, Joshua n’a contacté aucun des acteurs originaux pour apparaître dans la saison 1, il a déclaré: « Le public n’accepterait jamais ces [new] personnages s’ils étaient dans l’ombre des personnages originaux. Ils sont déjà dans l’ombre des personnages originaux, mais si les personnages originaux étaient là avec eux d’une manière ou d’une autre, pourquoi voudriez-vous brièvement connaître Zoya si vous pouvez soudainement voir Nate ? »

Il a ensuite ajouté: « De plus, cette émission est beaucoup plus grande que la première. Il y a 16 habitués de la série au lieu de 7 et 22 récurrents au lieu de 12, donc parce que l’émission est plus grande, il n’y a pas assez de temps d’écran. Si Blair s’est présenté pour deux scènes, vous diriez: ‘Je veux plus de Blair.' »

Qu’est-ce que tu penses? Voulez-vous récupérer le casting d’origine ?

