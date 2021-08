Gossip Girl : le casting original est-il de retour ?

Pendant des décennies, le titre de Une fille bavarde a été associé aux légendaires Blair Waldorf, Serena Van der Woodsen, Nate Archibald et Chuck Bass. Pourtant, il y a moins de deux mois, HBO Max a ajouté à son catalogue un reboot de cette série devenue l’une des plus emblématiques entre 2007 et 2012.

Mais, même si l’idée du retour de Une fille bavarde aimé par beaucoup, la plupart des fans ont été déçus que les acteurs originaux de la fiction ne soient plus les protagonistes. Bien que, avec une distribution complètement renouvelée, le succès ait été inégalé car les nouveaux visages introduits ont réussi à entrer au cœur d’une nouvelle génération.







Malgré tout, Joshua Safran, showrunner de la série a une nouvelle fois retenu l’attention des adeptes de la première version : il y aura des caméos. Bien qu’il ait assuré qu’ils ne seraient pas les personnages habituels (Blair, Serena, Nate et Chuck), il a précisé que ceux qui apparaîtront seront des visages de renommée mondiale.

« Nous avons pris la décision dès le début et c’était quelque chose qui m’a rendu nerveux, mais j’ai finalement réalisé que c’était la bonne chose à faire. Le public n’en finirait pas d’accepter ces nouveaux personnages s’ils étaient dans l’ombre des originaux», a déclaré Safran au Daily Beast. Cependant, avec le premier caméo réalisé dans le quatrième chapitre de la première saison, beaucoup se sont encore demandé s’il y en aurait plus.

Dans le quatrième épisode, intitulé Le feu marche avec Z Milo Humphrey apparaît, le fils de Georgina Sparks avec un homme marié, mais qui a pris en charge la paternité légale était Dan Humphrey lui-même. Dans la première version de Une fille bavarde Ce personnage n’était qu’un bébé, mais maintenant il a beaucoup grandi et est joué par Azhy Robertson.

Milo Humphrey. Photo : (HBO)



A tel point que beaucoup se sont demandé si Michelle Trachtenberg, l’interprète de Georgina et mère du jeune homme, apparaîtra à nouveau, ce à quoi la showrunner a répondu : « Je mourrais pour amener Michelle à la série, mais nous avons pris la décision de permettre aux téléspectateurs de mieux connaître les personnages, alors nous avons pensé à quelqu’un qui ne reprendrait pas l’histoire.”. Et, pour terminer, il a dit ce que tout le monde attendait : « il y a plus de personnages qui reviennent, nous tournons un épisode dans lequel heureusement plusieurs apparaîtront”.