Gossip Girl : Ed Westwick a parlé de ses sentiments pour Leighton Meester et a admis qu’elle lui manquait

Ed Westwick et Leighton Meester ont joué les emblématiques Blair et Chuck dans la première version de une fille bavarde. Et, dix ans après la fin de la série, il a parlé pour la première fois de sa collègue et a avoué qu’elle lui manquait. Voir!

©IMDBEd Westwick et Leighton Meester dans Gossip Girl

de loin, une fille bavarde C’était, entre 2007 et 2012, l’une des séries les plus importantes du moment. Avec six saisons, la bande a enchanté le monde entier à tel point qu’elle est devenue une icône de la fiction dramatique pour adolescents. Avec Ed Westwick, Blake Lively, Leighton Meester, Chace Crawford et Penn Badgley, cette production a marqué des générations entières qui continuent de s’en souvenir aujourd’hui.

une fille bavarde il a su devenir une projection de la réalité vécue par certains des jeunes héritiers les plus importants de Manhattan. A tel point que, immédiatement, tous ses protagonistes ont été catapultés vers une renommée internationale, notamment lorsque l’intégralité de la série a été ajoutée au catalogue Netflix. Et maintenant, avec le redémarrage créé par HBO Max, la première version était de retour sur toutes les lèvres.

Bien que le redémarrage de HBO Max ait la même essence, il ne peut pas correspondre à la première édition de une fille bavarde. Bien que, pour les fans, les personnages les plus uniques soient ceux de Chuck Bass et Blair Waldorf. Le jeune milliardaire était joué par Ed Westwick tandis que Queen B était joué par Leighton Meester. Au cours de la série, ces personnages ont traversé différents hauts et bas dans leur relation, mais en même temps, ils ont montré que l’amour peut tout conquérir, devenant ainsi le couple préféré.

En fait, les personnages étaient si importants et transmettaient une chimie jamais vue auparavant à la télévision que les fans en sont venus à imaginer une relation entre Westwick et Meester. Cependant, les acteurs n’ont jamais eu plus qu’une bonne amitié même si, il faut noter que, plus d’une fois, il a avoué que pendant le tournage, il était vraiment tombé amoureux d’elle. Et, il y a à peine deux jours, il l’a encore fait.

Lors d’une interview sur le podcast bisous bisous qui est dirigé par Jessica Szohr, qui a joué Vanessa dans la série et dans la vraie vie était la petite amie d’Ed Westwick, l’acteur a parlé de ses sentiments pour Leighton Meester. « Elle est incroyablement talentueuse. elle me manque tellement« , a admis l’artiste et, plus tard, a ajouté: »nous avions une bonne chimie, nous aimions nous faire rire et je me sentais protectrice envers elle. elle a fait de moi une meilleure personne”.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, Westwick a souligné à quel point il s’amusait à travailler avec elle et ce qu’il pensait du sentiment qu’ils généraient chez les gens. « J’ai passé un moment formidable à travailler avec Leighton. Et les gens l’ont ressenti à travers leur relation. Cela signifie tellement pour tant de gens, et je trouve ça mignon et drôle à la fois.« , Colline.

