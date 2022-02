Gory Psychological Thriller Game sera censuré sur PlayStation

Marthe est morte devrait sortir plus tard ce mois-ci, mais l’édition physique pour la PS4 et la PS5 sera retardée de plusieurs semaines après que Sony a demandé que des modifications soient apportées.

Le jeu est décrit par le développeur LKA et l’éditeur Wired Productions comme « un thriller psychologique sombre à la première personne, se déroulant en 1944 en Italie, qui brouille les frontières entre la réalité, la superstition et la tragédie de la guerre ».

Dans un communiqué, LKA et Wired Productions ont déclaré : « Marthe est morte est une aventure narrative recommandée pour un public adulte uniquement, avec un jeu composé de scènes et de thèmes potentiellement inconfortables qui peuvent perturber certains joueurs.

« Wired Productions et LKA ont toujours été ouverts et honnêtes à propos de Marthe est morte contenu, avec les représentations sensibles en jeu constamment communiquées aux médias depuis l’annonce du jeu en 2019.

« Ce contenu est également signalé clairement et à plusieurs reprises dans le jeu lui-même avant le début du jeu.

« C’est avec regret que nous avons dû modifier l’expérience sur les versions PS5 et PS4, avec certains éléments qui ne sont plus jouables.

« Après plus de quatre ans de passion et de travail acharné, le développeur LKA a maintenant besoin de plus de temps pour effectuer ces changements imprévus.