Gorondorf, créateur de Punch the Stool John, fait une pause

Après le développement de Punch the Stool John, son créateur Gorondorf entend faire plus de jeux mais fera une pause entre jeu vidéo et jeu vidéo.

La vie d’un développeur de jeux vidéo. Tu en fais un, c’est un hit, et tu profites des millions de roupies gagnés. C’est ce qui arrive à Gorondorf, créateur, réalisateur, scénariste, designer et producteur de Punch the Stool John.

Bien que le créateur de « Extremadura del Este » veuille faire plus de jeux vidéo, assurant que ce développement soit une drogue, il entend bien faire une bonne pause entre les travaux.

C’est quelque chose qu’il a dit très clairement dans son Twitter et aussi écrit en anglais, ce qui donne plus de prestige et de crédibilité à ses propos.

Depuis le 25 septembre dernier, vous pouvez profiter de son premier jeu vidéo Punch the Stool John (« Juan ! Frappez le tabouret » en Amérique latine), un jeu vidéo dans lequel on incarne un combattant qui doit esquiver des objets et frapper des tabourets. C’est un jeu vidéo pour les personnes qui ont de nombreux réflexes et si vous voulez l’essayer il vous suffit de visiter le lien suivant.

Une nouvelle mise à jour arrive

Je dois aussi dire que PSJ aura une mise à jour. Dans les premières news du jeu je vous ai dit que le bouton punch de John avait un retard avec toute l’intention. Eh bien, il semble que ce retard sera éliminé dans les futures versions du jeu. Aurons-nous d’autres surprises ?

Les rumeurs parlent d’un possible DLC dans lequel nous pouvons jouer avec plus de personnages, de nouveaux objets qui seront lancés sur John, et plus encore.