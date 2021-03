Goro sera complètement CGI dans ‘Mortal Kombat’

Il a été révélé que le caractère classique de ‘Mortal Kombat’, Goro, ce sera complètement CGI dans la nouvelle bande qui viendra à HBO Max, contrairement à la version physique sur la bande de Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze.

Le diable à quatre bras, Goro est l’un des personnages les plus populaires de la franchise de jeux vidéo, qui accompagnera d’autres personnages principaux de la saga comme Scorpion, Sous-zéro Oui Jax au prochain redémarrage.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Sortie de la bande-annonce officielle de ‘Mortal Kombat’

Depuis que ‘Combat mortel’ était le dernier dans les salles, il y a eu de nombreux changements dans la technologie et les effets spéciaux dans l’industrie. La bande de Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze a présenté le personnage comme une semi-marionnette, mais le premier regard sur le personnage dans la bande suivante montre qu’il sera complètement CGI.







Bien qu’il ait déjà été révélé que Shang tsung Oui Goro seront deux grands antagonistes dans le film de ‘Combat mortel’, le directeur Simon McQuoid ha dit ça Sous-zéro, interpreté par Joe Taslim est le principal méchant du film.

La rivalité entre Sous-zéro Oui Scorpion aura une grande pertinence dans le film et quelques plans de sa bataille épique ont déjà été montrés dans la bande-annonce officielle.

Vous pourriez aussi être intéressé par: L’acteur révèle les origines de Scorpion dans ‘Mortal Kombat’

Le caractère de Cole Young Il aura également un lien avec les deux ninjas, et son ascendance et son rôle dans l’histoire pourraient être l’un des plus grands rebondissements du film.

‘Combat mortel’ arrivera simultanément dans les cinémas et sur la plateforme de HBO Max le prochain 16 avril.