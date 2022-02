Gorillaz reviendra au Mexique avec un concert à Monterrey

Le groupe britannique et l’un des groupes d’animation les plus populaires de tous les temps, Gorillaza annoncé via ses réseaux sociaux son prochain concert à Monterrey prochainement 9 maimarquant leur retour au Mexique après 4 ans, et étant aussi la première fois que le groupe visite l’état connu sous le nom de »La Sultana del Norte ».

Ocesa a annoncé que le Auditorium Citibanamex recevra le légendaire 2-D, Nouilles, Murdoc Niccals et Russel Hobb, interprétant ses plus grands succès comme »On Melancholy Hill », »Feel Good Inc » et »Clint Eastwood », pour un public nordique. Le groupe se produira également entre avril et mai sur différentes scènes d’Amérique latine dans des endroits tels que Montevideo, Buenos Aires, Santiago du Chili, Sao Paulo et Rio de Janeiro.

« Arrêtez tout ! Gorillaz se produira pour casser la scène avec leurs meilleures chansons. Réservez la date #MTY ! Ce 9 mai à l’Auditorium Citibanamex », a écrit Ocesa via ses réseaux sociaux. La dernière visite remonte à 2018, apparaissant d’abord à Vive Latino, et ouvrant une nouvelle date au Palacio de los Deportes.

La prévente Citibanamex aura lieu les jours 24 et 25 février via le site Ticketmaster, tandis que le début de la vente générale aura lieu à partir du 26 février. Les prix des emplacements de la salle, qui a une capacité de près de 8 000 personnes, n’ont pas encore été annoncés.

Le dernier disque du groupe était » Machine à chansons, saison 1 », un disque qui sortait de temps en temps plusieurs singles avec des vidéoclips animés, faisant allusion aux saisons de la série télévisée. L’album a comporté la participation de différents artistes de renom tels que Elton JohnRobert Smith chanteur de Le Curé, Beck, Saint-Vincent parmi beaucoup d’autres.