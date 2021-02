Gorilla Glue Girl est un excellent exemple de la façon dont les femmes noires ne peuvent pas prendre une pause avec leurs cheveux

À l’heure actuelle, je suis sûr que presque tout Internet a vu la vidéo de la femme qui a utilisé Gorilla Glue à la place de la laque.

Gorilla Glue Girl, de son vrai nom Tessica Brown, est devenue virale sur son compte TikTok, disant aux utilisateurs qu’elle avait appliqué Gorilla Glue Spray Adhesive Heavy Duty sur ses cheveux quand elle était à court de son habituel Got2B Glued Blasting Freeze Hairspray.

Dans la vidéo, Brown a expliqué que ses cheveux étaient restés coincés dans la même coiffure le mois dernier, affirmant même que c’était « une mauvaise, mauvaise, mauvaise idée. »

« Vous regardez. Mes cheveux, ça ne bouge pas, » dit Brown en désignant ses cheveux coiffés d’une tresse latérale. « J’ai lavé mes cheveux 15 fois et ça ne bouge pas. »

La vidéo TikTok originale de Tessica Brown a maintenant recueilli environ 32,4 millions de vues et 5,1 millions de likes.

Depuis cette vidéo, Brown a réussi à obtenir la colle de gorille retirée de ses cheveux lors d’une intervention chirurgicale réalisée par le chirurgien d’origine ghanéenne, le Dr Michael Obeng.

Je suis sûr que je peux parler pour tous ceux qui ont suivi ce voyage que nous sommes extrêmement heureux pour Brown qu’elle ait enfin les cheveux en arrière. Mais je ne pouvais pas m’empêcher de me demander pourquoi toute cette épreuve devait même se produire en premier lieu.

Brown déclare qu’elle a manqué de son fixatif normal – et la première question que je me suis posée était: pourquoi n’aurait-elle pas pu attendre pour aller au magasin et en acheter davantage? Pourquoi pensait-elle qu’elle devait trouver autre chose pour lisser ses cheveux en arrière?

Des questions comme celle-là sont évidemment beaucoup plus profondes, et tout cela peut être attribué au fait que les femmes noires n’ont pas le droit de se payer le luxe de sortir dans le monde sans avoir l’air présentable.

Une grande partie est également intériorisée. Les femmes noires ont été les plus touchés par tant de commentaires blessants et de blagues sur leurs cheveux et leur corps que nous trouvons les moyens de nous protéger afin de ne pas nous ridiculiser. Nous quittons la maison en parfait état pour que personne ne puisse rien dire – que ce soit avec nos vêtements ou dans le cas de Tessica Brown, nos cheveux.

Les cheveux noirs sont quelque chose de précieux depuis tant d’années. C’est la façon dont les Noirs se sont exprimés, et franchement, on y passe trop de temps le matin et en général.

Franchement, il est extrêmement triste que Tessica Brown ait dû recourir à Gorilla Glue juste pour se rendre présentable, au détriment horrible de se ruiner les cheveux.

Cela soulève également la question de savoir pourquoi les femmes noires ne peuvent pas simplement sortir avec nos cheveux un peu en désordre. Pourquoi ne pouvons-nous pas balancer ces petits pains en désordre? Ou pourquoi ne pouvons-nous pas simplement nouer un foulard autour de nos cheveux et l’appeler un jour?

J’ai personnellement ressenti la pression de ne pas quitter la maison sans ma coiffure naturelle. Je quitte rarement mon appartement sans avoir les cheveux lissés ou tressés. C’est surtout parce que je ne me sens pas représentable si je ne le fais pas, mais c’est aussi parce que je sens que si je le fais, les gens vont me regarder. Les gens vont faire une double prise dans la rue comme si j’avais trois têtes. On ne peut pas en dire autant d’une personne non noire.

Les femmes blanches peuvent quitter leur maison sans se brosser les cheveux, ou peuvent simplement jeter leurs cheveux dans une sorte de chignon en désordre, et les gens l’appelleront «chic en désordre».

Les femmes noires n’ont pas le même luxe. J’espère que des incidents comme Tessica Brown ne se reproduiront plus. Et j’espère aussi que les femmes noires réalisent à quel point leurs cheveux sont beaux – dans tous les styles. Peu importe que vos cheveux soient lissés en arrière ou en afro.

Vos cheveux sont beaux et vos cheveux suffisent.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram